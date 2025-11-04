PROFESORII, UN NOU PROTEST LA UȘA MINISTRULUI DANIEL DAVID. REVOLTA DASCĂLILOR UMILIȚI DE MINISTRU ȘI PREȘEDINTE

Profesorii sunt din nou în stradă în fața Ministerului Educație. Dascălii cer în continuare demisia ministrului Daniel David pe care îl acuză de lipsă de comunicare.

