PRIMA REACȚIE A MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII ÎN CAZUL MORȚII DOCTORIȚEI ȘTEFANIA SZABO: ”ÎN MOD NORMAL ACOLO TREBUIAU SĂ SE REALIZEZE ÎN MEDIE ÎN JUR DE TREI GĂRZI”

De către
Realitatea de Botosani
-
0
32

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că la Spitalul Judeţean Buzău, există 10 medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, subliniind că nu ştie de ce doctorița Ştefania Szabo, care a fost găsită moartă în camera de gardă, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.