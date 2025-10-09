PRESIUNE URIAȘĂ PE JUSTIȚIE PUSĂ DE EXECUTANTUL SISTEMULUI

Tupeul incredibil al deputatului PNL, Alexandru Muraru. Fratele ambasadroului României în SUA, Andrei Muraru, pune presiune pe justiție și cere arestarea lui Călin Georgescu.

Liberalul și-a depășit atribuțiile politice și a depus o plângere penală împotriva candidatului interzis de sistem invocând faptul că Georgescu ar fi făcut un semn fascist, marți, atunci când a mers să semneze controul judiciar.

Redăm mai jos argumentele aberante în baza cărora Alexandru Muraru pune presiune pe justiție și cere arestarea lui Călin Georgescu:

”În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România.

Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite.

Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre.

DESTUL!

Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive.

Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.

Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului.

Alexandru Muraru

Președinte PNL Iași

Vicepreședinte al Partidului Național Liberal

Deputat în Parlamentul României”, a transmis Muraru într-un comunicat de presă.