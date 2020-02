În această după amiază, pompierii botoșăneni au încheiat o intervenție extrem de dificilă. Ei au fost solicitați de către cadrele medicale ale Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani să intervină pentru a scoate un inel din inox de pe degetul unui adolescent de 13 ani.

Medicii au încercat sa îl ajute pe băiat dar nu au reușit întrucât degetul era foarte umflat. Echipajul format din plt.adj. Marius Ciprian Ciocodeica, plt. adj. Dragoș Hudisteanu, plt.maj. Ionuț Honciuc si plt.maj. Radu Sorlescu au intervenit, mai bine de o jumătate de oră, pentru a tăia inelul. Intervenția a fost extrem de dificilă întrucât a fost nevoie de îndemânare, precizie și atenție sporită.

„Am folosit un dispozitiv de tăiat, iar sub inel am pus o ustensilă chirurgicală. Tăiam o singură dată și ne opream să răcim metalul cu apă, pentru că se înfierbânta foarte tare. După jumătate de oră am reușit să înlăturăm inelul. Am ținut degetele noastre lângă inel să ne asigurăm că nu îi agravăm trauma. Acest lucru l-a liniștit și copilul s-a simțit in siguranță. Din când în când îi arătam cât am tăiat din inel, să aiba răbdare”, a explicat plt.adj. Ciprian Marius Ciocodeica. Întreaga intervenție s-a desfășurat sub ochii părinților și cadrelor medicale, care la final au răsuflat ușurați și le-au mulțumit pompierilor.