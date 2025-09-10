POLONIA A DOBORÂT, ÎN PREMIERĂ, DRONE RUSEȘTI INTRATE ÎN SPAȚIUL SĂU AERIAN

Armata poloneză a confirmat miercuri dimineață că a neutralizat drone intrate ilegal în spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, incident ce crește riscul unei escaladări majore a conflictului ruso-ucrainean în Europa. Premierul Donald Tusk este prezent în Centrul de operațiuni. Anunţul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, într-o postare pe X. Pe de altă parte, armata ucraineană anunţă că atacurile masive ale Rusiei continuă în ritm alert în toată Ucraina, cu alerte regulate în ultimele ore.

Patru aeroporturi poloneze, inclusiv principalul hub internațional, Aeroportul Chopin din Varșovia, și-au închis porțile marți seara, în urma „unei activități militare neprevăzute legate de securitatea statului ”, conform anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA). Aeroporturile Rzeszów-Jasionka, Varșovia-Modlin și Lublin și-au suspendat, de asemenea, operațiunile.

Varșovia a confirmat că a activat pentru prima oară, în spațiul său aerian, avioanele proprii și pe cele NATO pentru a contracara drone rusești, după un atac asupra regiunilor din vestul Ucrainei.

”A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Operaţional al Poloniei publicată pe X.

Declaraţia precizează că operaţiunea militară este în curs de desfăşurare şi îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informaţii suplimentare despre ”obiectele de tip dronă”.

Polonia este membră a alianţei NATO, un pact de apărare transatlantic care implică SUA şi care aplică principiul conform căruia un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat cu privire la prezenţa dronelor ruseşti deasupra Poloniei.

”Da”, a răspuns el când a fost întrebat de CNN dacă a primit informaţii, în timp ce părăsea o cină cu preşedintele Donald Trump marţi seară.

Anterior, autorităţile poloneze au închis Aeroportul Internaţional din Varşovia, iar armata a declarat că avioane poloneze şi NATO au fost mobilizate după ce au apărut informaţii privind prezenţa dronelor ruseşti deasupra ţării.

Comandamentul Operaţional al armatei poloneze a declarat într-un comunicat că ”sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă”, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.

”Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez, Comandantul operaţional al forţelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”, se arată în declaraţie, adăugându-se că armata poloneză este ”pe deplin pregătită pentru o reacţie imediată”.

Un aviz către piloţi (NOTAM) publicat pe site-ul web al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA a anunţat că Aeroportul Chopin din Varşovia şi cel puţin alte două aeroporturi din Polonia erau indisponibile ”din cauza unor activităţi militare neplanificate legate de asigurarea securităţii statului”.

Anterior, Forţele Aeriene Ucrainene au declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că dronele se îndreptau spre vest şi ameninţau oraşul Zamosc din Polonia, dar declaraţia a fost ştersă între timp, a raportat Reuters.

Nu a fost clar imediat câte drone se aflau în spaţiul aerian al Poloniei.

Mass-media ucraineană a raportat că cel puţin o dronă se îndrepta spre oraşul Rzeszow din vestul Poloniei.

Aeroportul Rzeszów-Jasionka, din sud-estul Poloniei, a fost de asemenea închis, potrivit unei informaţii NOTAM. Aeroportul a fost un centru logistic pentru ajutorul NATO acordat Ucrainei, deşi Statele Unite şi-au retras forţele din bază la începutul acestui an.

Aeroportul din Lublin, Polonia, la sud-est de Varşovia, era de asemenea indisponibil din cauza activităţii militare.

Polonia a anunţat anterior că închide graniţa sa estică cu aliatul Rusiei, Belarus, din cauza exerciţiilor militare comune ruso-belaruse care încep vineri, a raportat Reuters.

Exerciţiile la scară largă Zapad 25, care vor avea loc în vestul Rusiei şi Belarus, au stârnit îngrijorări în materie de securitate nu numai în Polonia, ci şi în ţările vecine membre NATO, Lituania şi Letonia, potrivit Reuters.

”Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, încep în Belarus, foarte aproape de graniţa cu Polonia”, a declarat premierul polonez Donald Tusk într-o şedinţă a guvernului, a raportat Reuters.

”Prin urmare, din motive de securitate naţională, vom închide graniţa cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad, joi la miezul nopţii”, a anunţat Tusk.