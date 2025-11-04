PESTE JUMĂTATE DINTRE ORAȘELE DIN ROMÂNIA NU MAI RESPECTĂ CRITERIILE DEMOGRAFICE LEGALE. CSEKE ATTILA TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ: „PROBLEMA ESTE APLICAREA ACESTOR CRITERII”

De către
Realitatea de Botosani
-
0
31

Peste jumătate dintre orașele din România nu respectă criteriile demografice legale, a declarat luni ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, făcând referire la un raport recent al Curții de Conturi. Potrivit acestuia, problema principală nu este haosul administrativ, ci aplicarea criteriilor legale privind clasificarea localităților.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.