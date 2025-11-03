OPERAȚIUNEA ”JUPITER 4”. PERCHEZIȚII ÎN MAI MULTE JUDEȚE, ÎNTR-O AMPLĂ ACȚIUNE A POLIȚIEI

Polițiștii și procurorii desfășoară luni un număr de 78 de percheziții în mai multe județe ale țării, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

