Este o nouă zi de proteste în fața Ministerului Educației. Profesorii reclamă faptul că au mai multe ore de predat, iar în clase sunt mai mulți elevi, în timp ce ei primesc mai puțini bani. În a 25-a zi de proteste, cadrele didactice semnalează și dificultatea organizării orarului.

Reprezentanții dascălilor au spus că șeful statului a luat act de solicitările lor și le-a propus o întâlnire peste două luni, când vor apărea date referitoare la impactul măsurilor luate de guvern. Reporterul RRA, Felicia Mocanu, a discutat cu mai mulți profesori:

”-: Știm toate problemele legate de scăderea indirectă a salariului prin creșterea normei cu două ore, dificultățile care sunt întâmpinate în toate școlile legate de încadrare, de a face orarul până la urmă, pentru că a crescut foarte mult numărul colegilor care sunt în mai multe unități și atunci ei trebuie să aibă un orar adaptat să poată să ajungă. Uneori trebuie să se ducă și în alte localități și chestia asta ridică complicații.

-: Pe lângă cele două ore în plus sau patru ore, depinde, să nu uităm și de suprapopularea claselor. Nu este în beneficiul elevilor să fie 34-35 în clasă. Actul educațional nu se îmbunătățește.

-: După parcurgerea tuturor etapelor de mobilitate, avem colegi – eu vin din Universitatea Suceava – profesori de educație fizică, care au primit completare câte două ore sau câte patru ore TIC, Informatică, care au primit istorie, care au primit cultură civică. Avem profesori care și-au plăcut norma în 5-6 unități de învățământ.”