O gospodărie din județul Botoșani a fost distrusă de incendiu

Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută într-o gospodărie din Icușeni Vale, comuna Vorona din județul Botoșani.

Flăcările au cuprins o anexă și depozitul de furaje. La fața locului au intervenit rapid pompierii Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vorona.

La sosirea pompirilor, ardeau violent anexa, pe circa 120 mp, și aproximativ 20 de tone de furaje. Pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor, pompierii au acționat peste nouă ore, verificând fiecare metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere.

Din păcate, 30 de păsări au pierit. Au fost salvate însă casa, o vacă și cinci porci. Cauza probabilă a incendiului este de natură electrică.

