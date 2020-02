Florin Ghiorghiță, noul președinte al Partidului Dreapta Liberală, exclude orice colaborare cu partidele de stânga și cu ALDE.

Noul președinte al Partidului Dreapta Liberală susține că nu are niciun fel de probleme cu justiția și că nu vrea să stea la masă cu persoane cercetate sau condamnate.

“Nu am nicio condamnare penală, nu am niciun proces, niciun dosar de urmărire penală, așa cum au alții. Am stat 12 ani în administrația locală, pe o funcție importantă și apoi încă trei ani pe funcția de consilier local. Nu am niciun fel de problemă și niciun fel de scamă atârnată cum au majoritatea politicienilor. Nu vreau să vorbesc în numele altor președinți de partid, numiți sau nenumiți, condamnați sau necondamnați, dar vreau să vă spun că discuțiile le vom purta doar cu oameni integri, oameni corecți. În niciun caz nu vom discuta cu forțele de stânga”, a spus Florin Ghiorghiță care exclude orice discuție cu conducerea ALDE Botoșani.

“În condițiile în care au un președinte cu două condamnări penale este exclusă orice negociere și orice discuție până când partidul nu își va schimba structura de conducere. Nu putem sta la aceeași masă cu unele persoane care au condamnări pnale și care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să se retragă din viața publică”, a mai afirmat președintele Partidului Dreapta Liberală.