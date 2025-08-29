NOILE MĂSURI FISCALE, PUBLICATE PE SITE-UL MINISTERULUI DE FINANȚE

Noile măsuri fiscale au fost publicate, joi seară, pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Roman Mușat a consultat documentul și relatează.

ReporterDocumentul prevede creșterea de aproape două ori a impozitelor pentru locuințe, dar și un nou mecanism de impozitare a autoturismelor.

Cresc impozitele pentru autoturisme

Astfel, cel mai puțin ar urma să plătească proprietarii mașinilor electrice, iar cel mai mult ai celor non-euro.

Formula de calcul se va aplica în funcție de capacitatea cilindrică, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 de centimetri cubi, cu suma stabilită printr-o listă cu opt trepte de clasificare, precum și în funcție de norma de poluare.

O altă măsură prevăzută în pachet prevede ca valoarea capitalului minim necesar pentru SRL-urile cu o cifră de afaceri de 400.000 de lei să fie de 500 de lei, iar baza de calcul a CASS ar urma să crească la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente.

Taxe pentru coletele non-UE

Proiectul mai propune și ca firmele care nu au un cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei statului să fie declarate inactive.

De asemenea, este prevăzută introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare de sub 150 euro, care vine din afara Uniunii Europene, din țări precum China sau Turcia.

