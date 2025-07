NICUȘOR DAN, PUS SĂ DEA EXPLICAȚII DESPRE FENTELE ȘPĂGARULUI DRAGOȘ ANASTASIU. ANCA ALEXANDRESCU: ”ESTE IREAL CĂ CEI DE LA PUTERE SE PREFAC CĂ NU ȘTIU DESPRE CE E VORBA!”

Realitatea PLUS a făcut publică dovada că Dragoș Anastasiu a dat șpagă pentru a face avere. Anca Alexandrescu a vorbit despre acest subiect pe larg și spune cine se ascunde în spatele acestor manevre politice.

„Chiar dacă sunt plecată, urmăresc îndeaproape ce se întâmplă acasă și mi se pare ireal. Noi am vorbit despre Dragoș Anastasiu. Am fost primii, de fapt, care au vorbit despre acest subiect.

Este ireal cum cei de la putere, USR, Nicușor Dan, se prefac că nu știu despre ce e vorba.

Când e vorba despre oamenii lor, nu este nicio problemă. E totul în regulă. Este o chestiune de legalitate, în primul rând, chiar dacă n-a fost condamnat. În al doilea rând, de moralitate…ei care dădeau lecții. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu ani de zile, despre moralitatea celor de la PSD. Se tăvăleau pe jos, urlau…dar să ne aducem aminte că am fost primii care am descoperit faptul că domnul Dragoș Anastasiu, nu numai că are prieteni în „lumea bună”, cu ghilimelele de rigoare, a interlopilor, dar tot el este cel care a primit cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței, peste 2 milioane de euro pentru tăierea unui cartel în lumea companiilor din România. S-au înțeles pentru prețuri, în așa fel încât oamenii să plătească prețuri mai mari.

Acum vine și această dezvăluire cu mituirea unui angajat de la ANAF pentru a acoperi mizeriile. Este foarte interesant că domnul Anastasiu poate. Ar putea să zică: `Domne, ăsta e sistemul…sau ar trebui să ne apărăm`. Nu! Domnul Anastasiu a fost consilier pe la toți miniștrii turismului, a fost în toate guvernele. Deci, dacă ar fi fost deranjat de sistem, ar fi trebuit să facă ceea ce ar face un investitor și anume: să militeze pentru corectitudinea statului român și să denunțe încă de la început, încercarea de șantaj…dar acum vă mai dau o bombă. Domnul Anastasiu tocmai ce și-a luat o doamnă consilier, doamna Pîrtea o cheamă, Luminița Pîrtea, avocat, fost ofițer SRI. Ce ziceți de asta?

Nu vi se pare interesant? Toate drumurile duc acolo, cam despre asta este vorba. Mă surprinde reacția celor de la USR, cât și reacția lui Nicușor Dan. De altfel, sunt niște ipocriți. Am vorbit despre asta în nenumărate rânduri. Mă uit și cum face reformă domnul Bolojan și cu cine face reformă?”, a spus jurnalista Anca Alexandrescu.

„Este tot de la ei, să nu taie și să taie doar de la noi. Îmi pare rău că nu sunt pe 1 august în România ca să pot să relatez, dar voi vorbi prin telefon despre protestul din data de 1 august…care se anunță. Mă voi întoarce acasă și voi sta în continuare cu tunurile pe ei. Vă urmăresc îndeaproape și să nu-i slăbiți nicio clipă din ochi pentru că cetățenii români au nevoie de noi, de Realitatea PLUS și de adevăr.”, a completat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.