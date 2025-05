NICUȘOR DAN NU MAI ESTE ATÂT DE SIGUR CĂ TVA NU VA CREȘTE. CE PLAN ARE PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ECONOMICE?

Tensiune maximă la Palatul Cotroceni, unde are loc o întâlnire crucială între Nicusor Dan și mediul de afaceri, după ce președintele a anunțat că nu exclude creșterea TVA. Asta deși de-a lungul campaniei sale, a susținut că acest lucru nu se va întâmpla și chiar a dat în scris că nu va crește TVA.

Tot astăzi, ar putea avea loc întâlniri între echipe tehnice din PSD, PNL, USR si UDMR ca să stabilească primele măsuri economice. În tot acest timp, formarea Guvernului e în aer și se duc negocieri dure pentru funcția de premier.

Joi dimineață, președintele a afirmat că „fiecare dintre ele (partide – N.R.) a înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuieli”.

Referitor la prioritățile economice, președintele a precizat că a început să facă o analiză înante de consultările de miercuri.

„Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari. Întrebarea este care e asumare politică, pe tăiere de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înțeles foarte bine și vor să tăiem”, a afirmat Nicușor Dan.