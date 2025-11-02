NICUȘOR DAN, DESPRE UN POSIBIL PREMIER CĂLIN GEORGESCU. CE RĂSPUNS A DAT ȘEFUL STATULUI

De către
Realitatea de Botosani
-
0
15

Președintele Nicușor Dan a respins categoric, duminică, orice scenariu care îl include pe Călin Georgescu ca posibil succesor al premierului Ilie Bolojan. Într-o conferință de presă, șeful statului a declarat că actuala coaliție de guvernare rămâne stabilă, în ciuda tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la putere.

„Avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”, a spus Nicușor Dan, subliniind că nu există motive de îngrijorare privind viitorul executivului.

Întrebat de jurnaliști dacă un eventual scenariu de demisie a premierului ar putea deschide calea unei nominalizări pentru Călin Georgescu, președintele a reacționat amuzat: „Nu există o astfel de alternativă! Nu este luat în calcul un astfel de scenariu.”

Răspunsul a stârnit zâmbete în sala de presă, însă mesajul transmis a fost ferm: guvernarea continuă în formula actuală, iar speculațiile privind schimbări la vârf sunt „nefondate”.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.