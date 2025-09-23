NATO CONDAMNĂ ÎNCĂLCAREA SPAȚIULUI AERIAN ESTONIAN DE CĂTRE RUSIA

NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian estonian săptămâna trecută și a afirmat că incidentul este parte a unui tipar de acțiuni recente care ”calculează greșit riscurile și pun în pericol vieți”, transmite Reuters.

”Rusia ar trebui să nu aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, arată o declarație a Consiliului Nord-Atlantic, convocat la solicitarea Estoniei în baza articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

Vineri, trei avioane de război rusești au intrat în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute. Moscova a negat orice încălcare.

Acest incident a avut loc la câteva zile după ce aproximativ 20 de drone rusești au survolat spațiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte. Ulterior, România a denunțat, de asemenea, zborul unei drone rusești în spațiul său aerian.

