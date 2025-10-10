MULTE FETE DIN ROMÂNIA SUNT EXPUSE VIOLENŢEI, ABANDONEAZĂ ŞCOALA DEVREME SAU DEVIN MAME LA VÂRSTE SUB 15 ANI

Fetele din România se confruntă cu mai multe probleme grave: sunt expuse violenţei în număr mai mare decât media din Uniunea Europeană, abandonează şcoala devreme, iar fenomenul mamelor sub 15 ani rămâne unul dramatic. Sunt câteva dintre avertismentele pe care le trage organizaţia Salvaţi Copiii.

Ponderea femeilor din România victime ale violenţei fizice sau ale ameninţării cu violenţa fizică este de circa 28%, mai mult decât dublul mediei din Uniunea Europeană. În plus, în ţara noastră mai mult de una din 10 femei a fost afectată de violenţă fizică, sexuală sau psihologică din partea partenerului în ultimele 12 luni. Pe de altă parte, aproape jumătate dintre naşterile de la fete sub 15 ani din Uniunea Europeană provin din România.

Doar anul trecut, în ţara noastră au fost înregistrate 586 de astfel de naşteri. Unul dintre factorii care vulnerabilizează fetele este accesul precar la educaţie. În România aproape una din 5 tinere între 18 şi 24 de ani a finalizat cel mult gimnaziul şi nu îşi continuă educaţia sau formarea profesională. În acelaşi timp, mai puţin de un sfert dintre tinerele cu nivel scăzut de educaţie, adică, cel mult gimnaziul, erau angajate, în comparaţie cu circa 64% dintre bărbaţii de aceeaşi vârstă şi cu acelaşi nivel de studii.