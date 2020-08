Denunțuri și amenințări. Orice apărea în calea familiei Cosma din Prahova avea parte de același tratament. Dacă intrau în atenția membrilor familiei, era greu să mai scape de ei. Mai mult, procurorul Negulescu vorbește astăzi despre o caracatiță care se întinde în întreaga zonă dar și despre amenințările pe care le-a primit de-a lungul anilor de la Vlad Cosma prin intermediul unor apropiați. Astăzi, vă prezentăm o înregistrare de la începutul anului 2018, când un abonat al contractelor cu statul din Prahova îi atrage atenția acestuia despre ceea ce urmează.

Inregistrare Luca / Șantaj – Vlad Cosma

Mircea Negulescu. Ia zi mă, frățiorul meu!

Luca Teodor: Ce dracu să zic?

Mircea Negulescu: Explică-mi exact ce s-a întâmplat, că nu înțeleg.

Luca Teodor: Aseară m-a chemat să mă duc pe la partid pe la voi, patru jumate era…

Mircea Negulescu: Păi ce treabă ai tu cu partidul? Acolo are sediul de campanie?

Luca Teodor: Da. Era și Bălțoi și na. Și a avut el pe acolo discuții cu ai lui și pe urmă ne-a băgat într-o cameră separat.

Mircea Negulescu: Numai tu cu el?

Luca Teodor: Și cu Rățoiu (Nicolae Radu-Septimiu, partener de afaceri cu Vlad Cosma – n.red.)

Mircea Negulescu: Păi și Rățoiu ce treabă are? Ce discuții are cu Vlad Cosma pe chestia asta?

Luca Teodor: Eu știu? Na, sunt prieteni.

Mircea Negulescu: Așa și zi-mi ce… zi-mi exact că vreau să știu ca să pot să interpretez eu cuvânt cu cuvânt ce ți-a zis.

Luca Teodor: Mi-a zis că vrea să discute cu tine. Că el te-a ajutat pe tine cu niște chestii când a fost cu anchete, cu alea, cu nu știu ce, când îl chemai pe la birou. Și că tu ai rămas dator că te-ai pronunțat că-l ajuți să-și facă niște 19, că-i dai niște registre, niște p**a mea, dosare nu știu cum a zis.

Mircea Negulescu: Ce registre, ce dosare?

Luca Teodor: Nu știu. Care să-l ajute pe el in instanță probabil sau ce probleme are el. Că dacă nu, te ia și pe tine cu el.

Mircea Negulescu: Unde mă ia?

Luca Teodor: La zbârnă.

Mircea Negulescu: La zbârnă?

Luca Teodor: Da. Bine, pe tine în afară de mulți alții. Dar a zis că nu te lasă nici pe tine.

Mircea Negulescu: Pe mulți alții pe care?

Luca Teodor: Nu știu, dracu să-i ia. Eu știu ce o mai avea el? Că ce a dat aia prin presă o să fie…

Mircea Negulescu: Cine? Andreea?

Luca Teodor: Da. Că o să fie cancan pe lângă ce are el.

Mircea Negulescu: Se duce la RTV iar?

Luca Teodor: Nu știu. Nu a zis că se duce la RTV. A zis că în primul rând vrea să-l ajuți după ce ai rămas dator la el.

Mircea Negulescu: Păi și eu cu ce să-l ajut?

Luca Teodor: A zis să te gândești bine că ați făcut destule împreună și are și el material pregătit și nu vrea să-i dea drumul. În cazul în care se duce la zbârnă a zis că îi dă drumul, că nu stă la discuție și că te ia cu el.

Mircea Negulescu: El acum nu face altceva decât să mă șantajeze pe mine.

Luca Teodor: Păi cam asta… A zis bă, spune așa: avem multe făcute împreună, care știe și el și dacă știe să facă ceva să mă ajute, să fie bine pentru amândoi. Dacă dau drumul, e nasol. Altceva nu știu.

Mircea Negulescu: Deci omul e nebun.

Luca Teodor: O fi primit vești nasoale din partea ălora de pe la instanță.

Luca Teodor: Deci aseară… chiar nu mi-a zis niciodată așa direct. Aseară mi-a zis „du-te și spune-i că dacă nu mă ajută cu ce a promis, cu 19, cu dosare, cu registre, cu p**a mea, îl iau după mine.”

Mircea Negulescu: Păi cu ce să mă ia după el?

Luca Teodor: Nu știu. A zis că are pregătite filmări, materiale, dracii să-l mănânce. Înregistrări. La asta se referă.

Mircea Negulescu: Este un șantaj ce face el acum.

Luca Teodor: Că dom`le de o grămadă de ori i-am zis. Și de Șomerul că înregistrează, și de nu mai știu cine, de Alexe că umblă cu înregistrări și care zicea că îl doare în colo și cântă la chitară.

Luca Teodor: Nu știu, acum voi știți. Tu știi. Am venit să-ți zic că…

Mircea Negulescu: Da, știu. Problema știi care este, că înțelegerile care au fost făcute, dar nu e vorba de înțelegeri. E vorba să i se dea 19 pe denunțurile pe care le-a făcut, lucru care s-a și întâmplat. Adică și-a dat 19. Altceva… nu a existat nicio altfel de înțelegere. Ce dosare să-i dau eu? Ce registre să-i dau eu? Cum să-i dau eu? Unde? Mai sunt eu undeva? Și dacă aș fi fost acolo…

Luca Teodor: O fi zicând nebunu\” că mai ai ceva pus deoparte.

Mircea Negulescu. Păi unde să am? Am plecat cu lucruri după mine.

Luca Teodor: Habar n-am. Nu știu.

Mircea Negulescu: Doamne…

Luca Teodor: Oricum, a trecut la d-alea destul de urâte aseară. E prima dată când face așa.

Mircea Negulescu: Era beat?

Luca Teodor: Nu. Nu era beat. Chiar nu era beat.

Mircea Negulescu: Și tu nu poți să-i spui că nu te-ai văzut cu mine? Că nu m-ai găsit? Zi că sunt plecat din țară.

Luca Teodor: Îi zic dacă e.

Mircea Negulescu: Spune că sunt plecat din țară și că nu poți să iei legătura cu mine.

Luca Teodor: Mhm. Îi zic.

Mircea Negulescu: Și cu Rățoiu de față ți-a zis toate astea?

Luca Teodor: Da.

Mircea Negulescu: Mă amenință că mă dă iar cu presa, nu?

Luca Teodor: În cazul în care se duce la zbârnă. Îi e frică de zbârnă.

Mircea Negulescu: L-am pus eu să săvârșească infracțiuni, să facă fapte penale?

Luca Teodor: Nu știu. Dracu să-l mănânce. Deci a intrat în febră.

Mircea Negulescu: Dar era speriat?

Luca Teodor: Era. Oricum se vede o schimbare la el. A zis p**a mea, dacă mă duc la pușcărie oricum îl iau și pe el, și pe alții, și pe el că nu vreau să-l las.

Mircea Negulescu: Păi să mă ia mă, dacă are cu ce să mă ia. Să mă ia. Ce să fac? Dacă o fi nebun.

Luca Teodor: Tot vrea să vorbească cu tine. Nu știu de ce.

Mircea Negulescu: Nu are ce să vorbească cu mine. Eu nu stau de vorbă cu astfel de personaje. Deci ăsta este un șantaj. Ai reținut-o și tu ca pe o amenințare, nu?

Luca Teodor: Normal că e o amenințare, ce dracu. Nu a zis niciodată până acum. Hai că până acum mai râzând, mai nu știu ce. Zi domnule să fie bine, să fie pace. Aseară nu a mai… a dat-o direct. Du-te și spune-i că dacă nu mă ajută cu ce mi-a rămas dator, cu ce a promis, registre, dosare și p**la mea, ce a mai zis.

Mircea Negulescu: Ce? 19?

Luca Teodor: Și 19. Așa. Dacă nu mă ajută, dacă plec, vine și el cu mine la pușcărie. Spune-i că am o grămadă de materiale. A zis că știe el și cu mine mai bine ce am și ce n-am. Mai multe nu am ce să-ți zic. Acum, și eu sunt la mijloc. Că tu îmi ești prieten de o grămadă de ani, ăla e acolo că știi că fără el nu mișcam. Chiar sunt acum între ciocan și nicovală. Nu ești deloc. Cum eram și înainte de fapt. Tu erai sperietoarea și noi mielușeii. Când erai… Nu știu ce să zic.

Mircea Negulescu: Nu ai ce să-i zici. Spune că nu m-ai găsit. Că sunt plecat din țară. Și că mă întorc după 15 ianuarie.

Luca Teodor: Îi zic că am vorbit pe Messenger, pe Whatsapp că ești plecat și p**a. Doar nu mă pune să îi arăt Whatsapp-ul.

Mircea Negulescu: Aș da un mesaj: Luca, vezi că sunt plecat și mă întorc pe 16. Și dau un mesaj așa și aia e.

Luca Teodor: Deci le șterg pe alea cu adresa ta, cu alea ca să nu..

Mircea Negulescu: Vine cu presa pe aici.

Luca Teodor: E în stare. Îți dai seama.

Mircea Negulescu: Eu nu am de ce, frate, să mă sperii că nu am făcut nimic. Din ce au fost înțelegerile legale pentru 19 i s-a dat de unde a făcut, ce a făcut denunțuri și ce i s-a materializat s-a aplicat Articolul 19, a trimis la instanță că i se aplică Articolul 19. Ce înțelegeri să fac? Ce registre? Ce dosare? Și ce credea? Că am plecat de acolo cu acte după mine? Era moșia lu\” mama?! Cum să plec cu așa ceva? Ce registre? Ce dosare?

Luca Teodor: Nu știu. Ți-am zis, nu mi-a mai zis niciodată până acum… nu mi-a pomenit de registre, de dosare, de 19, de p**a mea. Adică aseară mi-a dat-o pe față. A sifonat.

Luca Teodor: Da. Cred că până acum a încercat să nu afle lumea, să se ferească, să se alea, nu?

Mircea Negulescu: Nu știu, mă frate, ce o fi făcut.

Luca Teodor: Probabil o fi primit semnale nasoale de pe la instanțe. El unde mai are acum?

Mircea Negulescu: La Înalta Curte. Bine, are mai pe peste tot că nu s-au rezolvat toate dosarele. Sunt o grămadă de dosare.

Luca Teodor: Nu știu, mai multe chiar nu știu ce să zic.

Mircea Negulescu: Da, mă.

Luca Teodor: Eu ți-am transmis ce mi-a zis el.

Mircea Negulescu: Spune-i că ai încercat să iei legătura cu mine și că ți-am zis că sunt plecat din țară până pe 16 ianuarie. Mă întorc pe 16. Că pe urmă am termen la dosarele mele și d-aia vin. Înțelegi? Până pe 16 sunt plecat. Știi, ca să nu te mai streseze pe tine, că pe mine nu mă interesează.

Luca Teodor: Asta e.

În rest?

Mircea Negulescu: Pe aici. Sunt bine, n-am nicio treabă, îți dai seama. Mă judec cu autoritățile. Eu cred că o să fie bine până la urmă, că nu are cum să fie rău.

Luca Teodor: E adevărat. E de durată.

Mircea Negulescu: Am și în februarie termen, și în ianuarie am termen, vedem când mai am.

Luca Teodor: Cică l-a sunat ieri ăla pe milițian și a zis milițianu\” că a venit procuroarea, dar să vadă, că azi sau mâine că sunt mai multe cereri de dosar. Vor mai mulți să vadă dosarul. O mai fi vreun avocat, doi, care au făcut cerere. Să ne dea copii.

Mircea Negulescu: Dar se mișcă greu.

Luca Teodor: Nu cred ca l-au dat pe plastic.

Mircea Negulescu. Nu. Au obligația. Păi e dreptul tău.

Mircea Negulescu: Vio ce face?

Luca Teodor: E bine. La muncă și el, cu alergătură cu tot.

Mircea Negulescu: Ați început treaba? D-aia te-a chemat în mod special?!

Luca Teodor: Plus că m-a sunat pe WhatsApp să mă duc până în centru.

Mircea Negulescu: Păi și tu ai lucrat ieri?

Luca Teodor: Păi cum?! De ieri am început. De pe 3, ieri ce a fost, miercuri? De pe 3. De ieri am început treaba. Cât dracu să stai și acasă? N-am stat luni și marți acasă. Vineri după amiază am stat la țară, acolo. Și am fost marți o fugă la Sinaia. Voia nevastă-mea să meargă la Brașov. Și am făcut patru ore până la Sinaia, de la Nistorești. Nenorocire. Bară la bară s-a mers. La Sinaia i-am zis: dă-te fă, îmi bag p**la în mă-ta. Pe centură, la Lukoil, să ieși spre centură la Sinaia. Am făcut stânga. Am zis: hai dă-te în p**a în mă-ta, nu stau așa până la Brașov nici să mă omori. Cred că așa era până la ieșire… până în Predeal.

Mircea Negulescu: Da, îți dai seama. Arătau și la televizor. Dar eu nu știu de ce mai arată, că e clară treaba.

Luca Teodor. Păi așa e mereu, e tradiție. Dar e curios de ce pe 2 e aglomerație la dus, în colo… Și la Sinaia, frate, full. Abia am găsit loc la Restaurant Bucegi.

Mircea Negulescu: Unde ai parcat mașina?

Luca Teodor: Acum? Aici în fața blocului.

Mircea Negulescu: Ai găsit?

Luca Teodor: Mhm. Era un loc liber.

Mircea Negulescu: Dar sunt rezervate toate.

Luca Teodor: Ziua dă-i în p**a mea, ziua ai voie să parchezi. După ora patru nu ai voie să parchezi. Și… abia am găsit o măsuță de două persoane, dacă eram cu nevastă-mea, să mâncăm și noi o ciorbă.

Mircea Negulescu: Numai tu cu ea ai fost? N-ai mai fost cu Dana?

Luca Teodor: Atât. M-a terorizat asta că vrea să meargă la mall. Îmi bag p**a.

Mircea Negulescu: Dar de ce n-ai fost la Ploiești?

Luca Teodor: N-a vrut. A vrut la Brașov. I-am zis: hai fă, la București, că e mai bine la București acum. Ești nebună… Știam că stăm mult. A, nu, că mergem. Du-te în p**a mea, hai să mergem. Și am stat până la Sinaia de mi-au sărit capacele. Dar așa pățim în fiecare an. Zic fă ești nebună, ai uitat că și acum un an la fel mi-ai făcut? Am făcut șase ore până la Brașov. Șapte ore am stat în mașină de nebun. Îți place așa, în fiecare an, să repeți? Nu, că anul ăsta n-o să fie. Bine, hai.

Mircea Negulescu: S-o fi uitat ea pe ceva.

Luca Teodor: Da, cine știe. Unde dracu să se uite că oricum… e bine?

Mircea Negulescu: E bine toată lumea. Hai că merg și eu cu tine că am terminat pe azi.

Luca Teodor: Unde te duci?

Mircea Negulescu: La mine acasă, unde să mă duc? Aici nu stau. Doar lucrez.

Luca Teodor: Aici e undercover?

Mircea Negulescu: Aia e, spune-i că nu m-ai găsit.

Luca Teodor: Da, mă. Îți dau eu acum mesaj.

Mircea Negulescu: Păi îmi dai tu, cum îmi spui tu, putem să ne vedem? Și eu îți spun nu, că sunt plecat, nu știu cum, ca să îi dai… mesaj.

Luca Teodor: Șterg tot ce am vorbit până acum. Până astăzi.

Mircea Negulescu: Tot. Poți să ștergi tot.

Luca Teodor: Aici sună sau la vecinu\”? Mă gândeam că se aude mai încet. E paznicul ăla la intrare nici nu te întreabă unde mergi, cine ești, îl doare în p**ă.

Mircea Negulescu: Eu vin pe 16, zic și eu așa, știi? Și tu zici că nu.

Luca Teodor: Am zis că da, ca să vadă că vorbim, atât. Gata, mă.

Mircea Negulescu: Așa.

Luca Teodor: Poate o zice paranoicul că… i-am dat pe WhatsApp.

Mircea Negulescu: Hai că îmi strâng și eu astea și pe urmă dau drumul la..

Luca Teodor: Și pe ceilalți unde îi aveți?

Mircea Negulescu: La Ploiești. La sora lui.. acasă la mine.

Luca Teodor: Așa îi zic, ce dracu\” să-i zic. A intrat fibrilația în el. Altfel, eu știu? Nu mi-a zis niciodată până acum așa direct pe subiect. Îi e fricuță că îl bagă la zbârnă de la puf.. de la puf de pinguin. Hai că vorbim.

Mircea Negulecu: Da. Zici că nu-s. Sunt plecat.

Luca Teodor: Păi da, n-am ce să-i zic.

Interviu Mircea Negulescu la Realitatea PLUS

Muzgoci: Considerați că ați fost pus sub tratamentul același ca și LCK?

Negulescu: Mm…. Gândiți-vă că eu din 2017, suntem în 2020 n-am putut să mă

angajez nici măcar livrator de pizza.

Muzgoci: Ați încercat acest lucru?

Negulescu: Mi-am pus pe ejobs o grămadă de anunțuri și n-am putut să fac absolut

nimic…. la un moment dat, când au existat oameni de bună credință, care încercau să-mi

ofere un contract de muncă, legal, da. Veneau cei din familia Cosma și îi amenințau

și ei fugeau. Au fugit. Da!

Eu din 2017 până acum am avut un singur contract de muncă la o societate

comercială pentru o perioadă scurtă de timp, cu un om deosebit și nu vreau să-l introduc în

situația asta… și se sperie lumea… ce sa facă?

Muzgoci: Ce vă spuneau cei care vă angajau și…?

Negulescu: Care… a.. la care încercam să mă angajez… că le pare rău că.. da dvs nu vi se

pare normal să..

Muzgoci: Dar vă spuneau cu subiect și predicat că Vlad Cosma mi-a cerut să nu vă angajez?

Negulescu: Păi îmi lăsau de înțeles, nu trebuia să-mi spună cu subiect și predicat. Pentru că era

clară treaba că această familie care este la fel de puternică la momentul ăsta în Prahova.

Este la fel de puternică. Iar președintele actual al CJ este Bogdan Toader, îi spuneau

Monkey, nu știu de ce… (de la maimuță mă gândesc)… mda.. spunea… ca ar avea omu

….da mă rog..

Asta era porecla, da, Monkey. Președintele actual al CJ este omul de casă al familiei

COSMA. Dvs trebuie să înțelegeți că, în Prahova, iarba nu crește decât dacă-și dă acordul

familia COSMA. Despre asta discutăm, iar după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu

mine, cu colegii mei… ei acuma prosperă… prosperă..

Leca: Și cum vă simțiți acum? Ca un proscris? În afara de faptul că nu vă angajează

nimeni?

Negulescu: Păi dvs cum v-ați simți dacă din 2017…

Leca: Vă simțiți amenințat? Că vă dați seama, orașul nu e chiar București.

Negulescu: E posibil, la un moment dat, să fac pneumonie… vă dați seama. Să fie glonțul

rece, eu cald. Și… mă gândesc la orice, nu?

Muzgoci: Vă e atât de frică? Adică considerați că oamenii ăștia ar putea merge atât de

departe? Și nu mă refer la familia Cosma ci la oamenii care-i protejează.

Negulescu: Am avut o discuție cu actuala mea sau viitoarea mea soție, actuala mea

prietenă și chiar mă gândesc să cer protecție (Muzgoci: ce vă face să vreți asta?) păi dacă am

stricat atâtea jocuri… și mă refer la banii care n-au miros, nici culoare politică. Credeți că

sunt o persoană comodă?

Muzgoci: Păi hai s-o luăm altfel, spuneți că ați avut parte de același tratament si v-au

atacat cam cu aceleași arme ca și LCK.

Negulescu: Eu am fost mai vulnerabil pentru că eu eram cel care, împreună cu colegii

mei, noi eram cei care anchetam situația respectivă, de aici a apărut și

vulnerabilitatea foarte mare vizavi de persoanele noastre.

Muzgoci: Păi LCK e bine mersi, dvs sunteți urmărit…

Negulescu: Asta e situația, ce să facem, mergem până la capăt, adevărul va ieși la lumină.

Muzgoci: Nu v-ați pus niciodată întrebarea „De ce eu?” știți că e și un film.

Negulescu: Hmhm hm… (surâde) mmda… sper să nu mi-o pun niciodată…

Muzgoci: Hai să luam o chestiune foarte importantă legată de ce ne-ați mai spus.

Negulescu: Vreau să-mi mai aduc aminte ceva ca să vedeți profilul moral pe care dl

VLAD COSMA îl are…

Are un… și să dea Dumnezeu să-i trăiască, are o fetiță, un băiat, chiar nu știu. Nu-

mi aduc aminte acum, cu dominșoara Andreea Țărândă, copil pe care l-a recunoscut.

Și fiind întrebat. Și cred că puteți verifica dacă o cunoaște pe Andreea Țărândă,

a spus că nu. Că n-o știe și că e concubina dânsului sau soția… nu știu. Deci, ăsta e

profilul moral al omului ăstuia care n-a venit la dvs să vă prezinte înregistrările pe

care le-a prezentat în altă parte, care este credibil unde de… nu știu dacă mai e domnul

NANU la RTV, dar dânsul se ocupa de tot ce înseamnă …

Leca: Afacerile lui Sebastian Ghiță în România..

Negulescu: Da, da, da.

Leca: El era și la RTV?

Negulescu: La un moment dat n-ați văzut pe înregistrare că spune că se ducea cu dl Nanu… băiatul primarului din comuna Cornu, da.

Muzgoci: Același primar care s-a retras de pe lista în 2016 pentru a-i face loc Andreei Cosma să ajungă în Parlamentul României.

Negulescu: Da, păi dna Cosma, din câte știu, era pe locu 7 (da)…. S-AU RETRAS

TOȚI! (ca să-i facă loc?) ca să ajungă doamna deputat.