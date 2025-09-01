MINĂ MARINĂ DESCOPERITĂ PE PLAJA DE LA VADU, NEUTRALIZATĂ DE MILITARI

O mină marină de contact a fost descoperită, duminică, pe o plajă din localitatea constănțeană Vadu.

Printr-un apel la numărul unic de urgență 112 a fost semnalată prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja sălbatică de la Vadu, transmite Ministerul Apărării Naționale.

Conform procedurilor, zona a fost imediat securizată de către angajații Ministerului Afacerilor Interne, pentru a preveni accesul civililor. Ulterior, la fața locului au ajuns scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române, specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive.

Potrivit Radio România Constanța, mina a fost ridicată cu ajutorul unei autoutilitare militare speciale și transportată în Poligonul Capu Midia.

În jurul orei 20:30, dispozitivul a fost neutralizat prin distrugere controlată, în condiții de maximă siguranță.

Astfel de descoperiri nu sunt izolate, în contextul conflictului din Marea Neagră, unde curenții marini pot aduce mine desprinse de la lanțurile de ancorare. Autoritățile reamintesc populației că, la observarea unor obiecte suspecte pe plajă sau în apă, trebuie apelat imediat 112 și să evite contactul direct cu acestea.