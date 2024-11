MIHAELA NEAGU REACȚIONEAZĂ ȘI AȘTEAPTĂ SCUZELE LUI ALLEN COLIBAN, PRIMARUL BRAȘOVULUI

“Stimate domnule Allen Coliban, până unde puteți merge cu acuzele lansate în spațiul public, având în vedere că există documente care demonstrează că tot ceea ce afirmați în social media, în ceea ce mă privește, sunt doar acuze fără temei?

Într-o postare avută recent pe Facebook, m-ați acuzat că am cumpărat în mod ilegal Fabrica de Zahăr de la Bod. Ați mințit în cunoștință de cauză și m-ați atacat, probabil, doar pentru că sunt femeie, pentru că altă explicație nu găsesc în acest moment. Mă întreb, totuși, dacă eram soția, sora sau fiica dumneavoastră, tot la fel ați fi mințit?! Cu toate că nu candidez și nu sunt membră a niciunui partid, am parte de atacuri nefondate din partea unor politicieni, care nici măcar nu se informează înainte și preferă să arunce în spațiul public cu tot felul de mizerii, doar pentru că asta a devenit un mod de atac la modă și nimeni nu-i trage la răspundere.

Vă anunț că eu știu să mă apăr și vin cu următoarele precizări atât pentru dumneavoastră, cât și pentru orice persoană interesată de subiect: pe 23 ianuarie 2021 am participat la o licitație publică alături de alte 4 companii pentru un teren (nicidecum pentru Fabrica de la Bod), teren care are adresa în Strada Fabricii nr. 1 din localitatea Bod, județul Brașov, și pe care se afla o stație de epurare, magazii, un dispensar, o clădire loto și unde sunt, cumulat, aproximativ 315.000 mp.

Nu exista pe acest teren nicio fabrică, așa cum ați afirmat dumneavoastră că aș fi cumpărat fabrica de la Bod la prețul de 2 euro/mp… cât prețul unei ”case din centru”. Terenul respectiv a fost achiziționat așa cum este trecut în Procesul Verbal de licitație, pe care îl fac public odată cu acest răspuns (link în primul comentariu????), la prețul de 3,2 euro/mp, și unde am fost în competiție cu alte 4 societăți așa cum reiese clar din document. Nu este nicidecum treaba mea că dumneavoastră ați fi vrut să participați la această licitație și ați întâmpinat probleme în interiorul Primăriei… pe care o conduceați. Așadar, vă recomand să spuneți adevărul și să nu lansați astfel de zvonuri fără temei.

Nu am avut cunoștință că sunteți interesat și, chiar dacă aș fi avut, eu tot mă prezentam la această licitație și aș fi depus, așa cum au făcut și celelalte companii, o ofertă. Nu am pus mâna pe nicio fabrică, așa cum în mod intenționat mințiți dumneavoastră, ci am depus oferta pentru un teren, așa cum au făcut și ceilalți participanți la licitație. Dacă aveți onoare, vă veți corecta postarea, veți studia Procesul Verbal de licitație și vă veți cere scuze public pentru dezinformare și atac nefondat la adresa mea.

Asemenea atacuri ar trebui sancționate de către opinia publică, cât și de ONG-urile care se ocupă cu discriminarea în România, deoarece fără o informare corectă și bazată pe documente, femeile devin tot mai frecvent umilite public, în mediul online și nu numai”.