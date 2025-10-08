METEOROLOGII AU PRELUNGIT CODUL ROȘU DE PLOI ABUNDENTE PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA

Codul roșu este valabil de la ora 15:00 până la ora 18:00.

În contextul acestei avertizări, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate; să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor; precum și să stea departe de acestea dacă vântul suflă cu putere.

Oamenii sunt, de asemenea, sfătuiți să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare și să parcheze în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Constănțenilor li se recomandă, totodată, să nu atingă cablurile electrice aflate la sol pentru că pot fi sub tensiune, dar și să nu traverseze cursuri de apă și să nu staționați pe malurile acestora.

„Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale. Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților”, au mai transmis reprezentanții DSU.