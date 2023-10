Medici de renume la Congresul Internațional de Chirurgie pentru Studenți Surgicon

Ediția a 5-a a Congresului Internațional de Chirurgie pentru Studenți, Surgicon, cel mai important eveniment studențesc de chirurgie din România, a reunit cei mai de succes medici din Europa. Congresul organizat de studenții Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila, le-a oferit studenților la medicină oportunitatea de a învăta tehnici chirurgicale elementare și complexe. Printre speakeri s-a numărat și medicul chirurg urolog primar, Mihai Dobra, de la Spitalul Clinic Fundeni.

Congresul concentrează toate activitățile cheie ale Societății Studențești de Chirurgie din România. Anul acesta, ediția a 5-a a congresului a strâns peste 600 de participanți. Medicul chirurg urolog primar, Mihai Dobra, a vorbit despre aspectul cel mai important pe care trebuie să îl urmeze studenții pentru a deveni medici de succes.

”Este un eveniment extrem de important pentru ei, pentru viitoarea lor viata lor medicala de clinicieni si probabil in zona academica de diseminare de informatie catre alti studenti la randul lor. In primul rand seriozitate, in al doilea rand munca, cat mai multa munca posibila, un dram de noroc si o viziune cat mai deschisa. Problemle sistemului de sanatate sunt in primul rand slaba finantare sau finantarea deficitara fata de nevoile actuale ale sistemului de sanatate totul pleaca de aici prin slaba finantare ele nu pot fi performante”, a declarat medicul chirurg urolog primar Mihai Dobra.

„Congresul nostru este practic un mare proiect al Societatii studentesti de chirurgie din Romania si in felul acesta fiind o organizatie non profit practic toate fondurile care intra in acest congres sunt recirculate tot in interesul acestui congres. Am fost sprijiniti de Universitatea Carol Davila, de Ministerul educatiei”, a declarat Simina Barbu, vicepresedintele Surgicon.

Totoodată, medicul chirurg, Ross Fisher de la Spitalul de Copii Sheffield din Londra a vorbit despre provocările din chirurgia pediatrică.

„Aș spune că este dificil și nu există un echilibru. Facem lucruri diferite. Câteodată suntem ocupați să facem cercetări. Eram ocupat, făceam niște cercetări când am realizat că, de fapt, chirurgia e mai mult decât viață.”, a declarat Ross Fisher, profesor onorific de chirurgie pediatrică și consultant la Spitalul de Copii Sheffield din Londra.

Sursa: Realitatea Medicala