MARI SOLIŞTI ROMÂNI STABILIŢI ÎN AFARA ŢĂRII CONCERTEAZĂ PE 4 DECEMBRIE, LA ATENEUL ROMÂN

Patru artişti români stabiliţi în afara ţării – Ruxandra Donose (Austria), Leontina Văduva (Franţa), Teodora Gheorghiu (Elveţia) şi Sorin Coliban (Austria), alături de pianiştii Cătălin Răducanu, Diana Ionescu şi Sergiu Tuhuţiu, vor concerta, pe 4 decembrie, pe scena Ateneului Român la finalul proiectului itinerant „Turnee de poveste… pretutindeni”.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, şase recitaluri care preced spectacolul de gală de la Ateneul Român sunt programate la Lausanne, Paris şi Roma în perioada 24 noiembrie – 2 decembrie.

Proiectul „Turnee de poveste… pretutindeni” porneşte pe 24 noiembrie la Lausanne – Eglise Anglicane (Christ Church), cu soprana Leontina Văduva şi Cătălin Răducanu la pian. În acelaşi spaţiu, pe 25 noiembrie, vor putea fi ascultaţi soprana Teodora Gheorghiu, bas-baritonul Sorin Coliban şi Diana Ionescu la pian.

La Paris vor fi susţinute reprezentaţii pe 26 noiembrie, la Salle Colonne, de Leontina Văduva şi Cătălin Răducanu, şi pe 30 noiembrie la Salle Rachmaninoff, de mezzosoprana Ruxandra Donose şi Sergiu Tuhuţiu la pian.

Următoarele două reprezentaţii vor avea loc la Roma. Pe 1 decembrie, la Sala Accademica a Conservatorului Santa Cecilia, vor concerta soprana Teodora Gheorghiu, Sorin Coliban şi Diana Ionescu, iar pe 2 decembrie, la Palazzo della Cancelleria, vor putea fi ascultaţi Ruxandra Donose şi Sergiu Tuhuţiu la pian.

Ultima reprezentaţie a turneului va avea loc pe 4 decembrie, la Ateneul Român din Bucureşti, şi îi va aduce pe scenă pe Teodora Gheorghiu, Sorin Coliban, Diana Ionescu, Ruxandra Donose, Sergiu Tuhuţiu, Leontina Văduva şi Cătălin Răducanu.

Programul muzical al concertului de la Bucureşti conţine:

* Sorin Coliban – Diana Ionescu: E. De Curtis – Non ti scordar di me; C. Brăiloiu – Les Oiseaux; A. Eliade – Revedere; Irving Berlin – White Christmas; Rodgers & Hammerstein – Carousel – You’ll never walk alone;

* Teodora Gheorghiu – Diana Ionescu: Éric Satie – La Diva de l’Empire; Éric Satie – Je te veux; Francis Poulenc – Les chemins de l’amour; Francis Poulenc – Voyage a Paris; Vincent Scotto – J’ai deux amours; Hubert Giraud – Sous le ciel de Paris;

* Ruxandra Donose – Sergiu Tuhuţiu: Vincenzo Bellini – Vaga Luna; Gioacchino Rossini – Canzonetta spagnuola; Andrew Lloyd Webber – Memory; Serge Lama/Alice Dona – Je suis malade; Doina Badea – Când eram copii odată; Florin Bogardo – Tu eşti primăvara mea;

* Leontina Văduva – Cătălin Răducanu: Gioachino Rossini – La danza; Fernando Obradors – El vito; Kurt Weill – Speak low; Edith Piaf – Mon Dieu & Hymne a l’amour; Henry Mălineanu – Nu se poate; Maria Tănase – Tulnicul & Butelcuţa mea, Sanie cu zurgălăi.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti pot fi achiziţionate online de pe „Turnee de poveste…pretutindeni” – OVE.ro.

Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

