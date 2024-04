Marcel Boloș, după ultima vizită în piață: „Prețurile sunt foarte ridicate”

Ministrul Finanțelor – Marcel Boloș e nemulțumit după ultima vizită în piață. El spune că a plătit 500 de lei pentru verdețuri, carne și produse lactate.

„Am luat verdețuri și tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc…ultima dată 500 de lei.

Am cumpărat și pentru mama și pentru consumul meu individual. Am cumpărat verdețuri, am cumpărat carne, produse lactate…” a spus ministrul, la un post TV.

Întrebat cum i se par prețurile, Marcel Boloș a spus: „Foarte ridicate”.