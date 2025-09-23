MAHMOUD ABBAS CERE HAMAS SĂ PREDEA ARMELE

Preşedintele Autorităţii Naționale Palestiniene a cerut grupării islamiste Hamas, care controlează să predea armele.

„Ceea ce vrem este un stat unificat, fără arme”, a declarat Mahmoud Abbas.

Liderul ANP a solicitat un armistiţiu permanent şi asigurarea accesului la ajutor umanitar prin intermediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) şi Agenția ONU pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA).

De asemenea, el vrea începerea „fără întârziere” a reconstrucţiei Fâșiei Gaza şi a Cisiordaniei ocupate.

Mahmoud Abbas nu a primit viza pentru a participa la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde mai multe țări – între care Marea Britanie, Franța, Australia și Canada – recunosc statalitatea Palestinei.

Liderul ANP a felicitat cele 149 de naţiuni care au recunoscut deja statul palestinian şi le-a solicitat celor care nu au făcut acest lucru să le urmeze exemplul.

Mahmoud Abbas îşi exprimă, de asemenea, disponibilitatea de a colabora cu preşedintele american Donald Trump, Arabia Saudită şi alţi parteneri pentru a pune în aplicare orice plan de pace adoptat în cadrul conferinţei ONU.