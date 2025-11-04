LUIS LAZARUS ȘI-A AFIRMAT SPRIJINUL PENTRU ANCA ALEXANDRESCU: „PLEACĂ CU PRIMA ȘANSĂ ȘI N-AM NICIUN STRES CĂ NU VA CÂȘTIGA. PUR ȘI SIMPLU”

Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție (PDF), a declarat la Realitatea Plus că nu este surprins de decizia partidului AUR de a o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.

Acesta a declarat că se aștepta la acest sprijin, deoarece astfel întreg spectrul suveranist relevant se aliniază în spatele ei, ceea ce oferă Ancăi Alexandrescu prima șansă clară la victorie. Lazarus a menționat că nu are niciun stres privind succesul ei și că vorbele din oraș și agitația semnalează intervenții financiare majore în campanie.

Acesta a mai subliniat că sprijinul său pentru Anca Alexandrescu a fost clar de câteva luni, chiar înainte să aibă propriul partid, și că formațiunea sa s-a angajat să o susțină în totalitate, iar acest sprijin a fost unanim votat în Consiliul Național al PDF.

Lazarus a anunțat încă de duminică , în cadrul unei întâlniri a formațiunii, susținerea oficială a candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Europarlamentarul a argumentat că, din întreaga mișcare suveranistă, jurnalista stă cel mai bine în sondaje.

Luis Lazarus a explicat că acest sprijin a fost decis în contextul în care toate forțele suveraniste importante se aliniază în spatele candidatei, iar partidele tradiționale sunt destabilizate de intervenții financiare majore din exterior.

„Nu sunt surprins de decizia AUR, pur și simplu mă așteptam să o susțină pe Anca Alexandrescu și în felul ăsta tot spectrul suveranist relevant este în spatele ei aliniat, asta înseamnă că Anca pleacă cu prima șansă și nu am niciun stres că va câștiga pur și simplu. Sigur că vorbele sunt multe în oraș, lumea a început să se agite, se vede că sunt intervenții financiare majore.”, a declarat Luis Lazarus la Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea din AUR