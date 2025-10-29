Luis Lazarus, în negocieri politice: întâlnire cu trei senatoare

De către

Europarlamentarul Luis Lazarus a avut astăzi o întâlnire cu trei senatoare, Cosmina Cerva, Rodica Cusnir și Olga Onea, toate foste membre S.O.S România și, în prezent, parte a grupului Pace – Întâi România.

Întâlnirea a avut loc la masă, iar contextul sugerează discuții cu valențe politice și strategice privind viitorul grupului parlamentar.

Sursele apropiate negocierilor indică faptul că, dacă cele trei senatoare decid să se alăture partidului Dreptate și Frăție, grupul Pace – Întâi România s-ar putea desființa, iar Luis Lazarus ar avea astfel patru senatori în partidul său. Anterior, senatorul Paul Gheorghe s-a alăturat deja acestei formațiuni, conform informațiilor publicate.

În plus, surse politice confirmă că Lazarus poartă discuții și cu alți parlamentari, inclusiv deputați, pentru a-și extinde influența și a consolida partidul în Parlament.