LOTERIA ROMÂNĂ A ÎNREGISTRAT UN PROFIT BRUT DE 163,3 MILIOANE DE LEI

Loteria Română a obținut un profit brut de 163,3 milioane de lei, în primul semestru din 2025, în creştere cu 22,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când profitul a fost de 126,8 milioane de lei.

„Este important de menţionat că această performanţă a fost obţinută chiar şi în condiţiile în care în anul 2025 compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie, ca efect al modificărilor legislative din anul 2024, prin care se interzice exploatarea acestor terminale în localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori”, arată un comunicat al Loteriei Române.

Conform sursei citate, această evoluţie confirmă direcţia strategică a companiei: Modernizare; digitalizare; respectiv consolidarea încrederii jucătorilor.

„Rezultatele financiare demonstrează că Loteria Română, în calitate de operator naţional şi companie de stat, poate fi un model de performanţă şi responsabilitate”, arată comunicatul.