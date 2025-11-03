LIDERII AUR, RADIOGRAFIE A DEZASTRULUI CREAT DE BOLOJAN

Liderii AUR au dezvăluit dezastrul economic și social creat de guvernul Bolojan, prin decizii economice de austeritate care nu au ținut cont de realitățile din piață. Ca urmare, există temerea că numărul șomerilor va exploda în perioada următoare, tocmai pentru că statul nu respectă termenele de plată către companii.

MARIUS LULEA: Este de așteptat ca numărul somerilor să crească în iarnă cu 100.000

Antreprenorii din construcții semnalează că statul nu și-a respectat termenele de plată ale facturilor, vorbim de circa 300.000 de persoane ce ar urma să fie afectate, dacă statul nu-și plătește datoriile. Este foarte posibil să asistăm la creșterea numărului șomajului cu circa 10.000 de mii, o creștere de circa 50% a ratei șomejului. Vrem statul să fie un partener serios și să-și respecte obligațiile în relațiile cu firmele contractate.

Alianța pentru Unirea Românilor organizează luni, 3 noiembrie, de la ora 12:00, o conferință de presă în cadrul căreia va demasca noile abuzuri ale binomului Nicușor Dan – Ilie Bolojan. Dezvăluirile privind manevrele disperate ale sistemului vor fi transmise în direct de Realitatea Plus și realitatea.net.