Consiliul Local al Municipiului Botoşani anunţă că în zilele de 9 și 10 martie 2021 va avea loc licitația publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare neplătite pentru anul 2020, amânate din cauza condițiilor epidemiologice, doar pentru cetăṭenii care s-au prezentat la sediul din Casa Cărții în intervalul de timp 25 ianuarie – 5 februarie 2021 și au depus fișele de înscriere pentru ZONA I-ETAPA I, aflată în perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Gării, Aprodu Purice, str. Dimitrie Pompeiu, str. Doboṣari (zona ANL Ciṣmea), Împărat Traian, Săvenilor, Tudor Vladimirescu, Ion Pillat, respectiv:

9 martie 2021, ora 10:00, parcările:

– O. Băncilă 9 – Grădinița 21, O. Băncilă 11 – la stradă, Ștefan Luchian – la stradă, Ștefan Luchian 10 – stadion, Ștefan Luchian 10-12, C. Națională 52 – 80 pers./65 locuri selectate

9 martie 2021, ora 12:00, parcările:

– Al. Rapsodiei 2, Restaurant Casablanca, Al. Crizantemelor 3-6, Al. M. Gorki PDL, Al. Unirii Dorimed, Al. Unirii 5 Bis, Al. Unirii 13, Al. M. Gorki 6-8, Al. M. Gorki 17 Bis, Al. Unirii PNG, Al. M. Gorki 7-15

– A. Adamiu; ANL Cișmea, C. Națională 65 – Vânători, C. Națională 38-40 – 48 pers./27 locuri selectate.

10 martie 2021, ora 10:00, parcările:

– C. Națională 45-47, Gării 4, C. Națională 67, C. Națională 69 – Gen. Avrămescu 6, Al.Gen. Ghe. Avrămescu 7 – Î. Traian 20, Izvoarelor, Î. Traian 46-48, Al. Grivița 7-9, Grivița 1, Al. Decebal 1-2-3 – Al. Grivița 1-2-4, Î. Traian 42, Grivița 3 – Dreptății 1, Al. Gen. Ghe. Avrămescu 28, Piața Grivița, Dreptății 6-8

– Vâlcele 1-2-4-7, P. Tineretului 1-3 – la stradă, P. Tineretului – Șc.2 – 77 pers./49 locuri selectate.

10 martie 2021, ora 12:00, parcările:

– C. Națională 105, Poștei 1, Poștei 2 – I. Pillat 3, Ghe. Filipescu 9-11, C. Națională 86-88, Ghe. Filipescu 13-15-17-19, C. Națională 90, D. Negreanu 1-2, I. Pillat 2 – C. Națională 107, C. Națională 109-111, D. Negreanu 3-6-8, I. Pillat 4-6, I. Pillat 10-14-16, C. Națională 74 –Select, C. Națională 66 – gang, P-ța Revoluției, Independenței 5-7-9, Săvenilor 17 – Alba Iulia 3, Independenței 1-3-5, Al. Călugăreni 1-3-5, Independenței 1, T. Vladimirescu 10 – Săvenilor 19, Al. P. Tineretului 1-3-5-7-9-11, Săvenilor 48, Săvenilor 27-29, Săvenilor 21-23-25-27, Al. P. Tineretului 6-9-11 – 68 pers./40 locuri selectate

Pentru evitarea aglomerărilor și respectarea distanțării fizice, licitațiile vor avea loc la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa”, cu respectarea intervalului orar al programărilor.

Licitația publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare pentru cetăṭenii care s-au înscris în perioada 8-19 februarie 2021 și care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în ZONA II- ETAPA II, perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Sucevei, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareṣ, va fi anunțată în data de 8 martie 2021.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii), telefon 0372316757.

Sursa: Realitatea de Botosani