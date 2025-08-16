ÎNTÂLNIREA TRUMP–PUTIN S-A ÎNCHEIAT FĂRĂ UN ACORD PRIVIND UCRAINA

Preşedintele american, Donald Trump, s-a întâlnit, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul unui prim summit SUA-Rusia, ce are loc după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

UPDATE 10:00 – Publicația The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare, ruşinoasă și inutilă

Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.

Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit, scrie sursa citată. Potrivit acesteia, din momentul în care a coborât din avion pe pământ american, dictatorul rus a fost radiant.

„Nu mai era un paria internaţional, era în sfârşit acceptat – şi respectat – de liderul lumii libere. Predecesorul lui Trump l-a numit odată pe Putin criminal; Trump i-a oferit o primire regală”, a subliniat The Kyiv Independent.

UPDATE 9:40 – Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters.

UPDATE 07:40 – Zaharova: Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie

Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.

UPDATE 7:20 – Tăcere de la Kiev. Zelenski nu a comentat încă rezultatul summitului

Au trecut mai bine de trei ore de când președinții Putin și Trump și-au încheiat întâlnirea, dar de la Kiev nu a venit încă nicio reacție, scrie BBC.

UPDATE 7:00 – Explicația Kremlinului legată de faptul că Trump şi Putin s-au limitat doar la declaraţii de presă, fără a prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus. conform TASS.

UPDATE 16.08.2025 ora 03:40 Trump și Putin au părăsit Alaska după întrevederea lor

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au părăsit vineri baza militară americană din Alaska, unde au avut o întrevedere de peste trei ore axată pe războiul din Ucraina, fără a dezvălui detalii despre discuții.

„Am căzut de acord asupra multor, multor puncte. Aș spune că există câteva puncte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un acord, dar am făcut unele progrese”, a declarat Donald Trump. „Nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”, a admis el, ulterior.

Sfatul lui Trump pentru Zelenski: Să ajungă la o înțelegere

Donald Trump a declarat, mai apoi, într-un interviu pentru Fox News, că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și omologul său rus, Vladimir Putin, ar trebui să stabilească o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistițiu.

„Depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru. Și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin. Dar depinde de președintele Zelenski. Și dacă vor dori, voi fi prezent la următoarea întâlnire”, a declarat Trump, la Fox News, după întâlnirea cu Putin din Alaska.

UPDATE 16.08.2025 ora 03:15 Trump și Putin se despart fără a dezvălui un plan pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire foarte productivă, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține” puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul declanșat în urmă cu mai bine de trei ani de invazia rusă.

UPDATE 16.08.2025 ora 02:46 – Întâlnirea dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord privind Ucraina

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și-au încheiat vineri summitul din Alaska cu o scurtă conferință de presă comună în care nu au anunțat niciun acord privind pacea în Ucraina, relatează EFE.