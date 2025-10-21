INSTANȚELE ÎȘI REIAU ACTIVITATEA! JUDECĂTORII AU SUSPENDAT PROTESTUL LEGAT DE PENSIILE SPECIALE

De către

Mai multe instanțe din țară au decis marți, 21 octombrie, să suspende protestul început la finalul lunii august și să reia activitatea de judecată în zilele următoare.

Curtea de Apel București a anunțat că, în urma Adunării Generale a judecătorilor, a fost adoptată Hotărârea nr. 4 prin care s-a stabilit reluarea activității începând cu 23 octombrie 2025.

Și Curtea de Apel Craiova a transmis un mesaj similar, precizând că din 22 octombrie 2025 vor fi judecate toate cauzele aflate pe rol.

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a respins proiectul Guvernului privind pensiile speciale, act normativ care a generat protestele magistraților din întreaga țară.

Timp de aproape două luni, curțile de apel și alte instanțe și-au suspendat activitatea, cauzând întârzieri în soluționarea dosarelor.

Odată cu hotărârile adoptate marți, judecătorii anunță că activitatea instanțelor va reveni treptat la normal.

Sursa: Realitatea din Justitie