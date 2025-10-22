INSECTA MINUSCULĂ CARE A INVADAT EUROPA ȘI FACE RAVAGII

O insectă minusculă provoacă îngrijorare în Europa! Mai exact, căpușele. Cehia se confruntă cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme din ultimele patru decenii: peste 8000 de îmbolnăviri au fost raportate doar de la începutul anului.

În plus, specialiștii se așteaptă ca această cifră să crească în această perioadă. Căpușele rămân active până când temperaturile scad sub 5 grade Celsius, iar o simplă înțepătură poate aduce complicații grave dacă infecția nu este tratată la timp.

Nici România nu este ferită de pericol. Anul trecut, peste o mie de persoane au ajuns la spital cu suspiciune de boală Lyme.

Medicii recomandă atenție sporită la plimbările în natură și folosirea soluțiilor care țin insectele la distanță. Prevenția rămâne, deocamdată, singura armă sigură împotriva acestei boli.