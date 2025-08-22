INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI AR PUTEA FI SCUTITĂ DE CASS, LA INIȚIATIVA SENATORULUI CĂTĂLIN SILEGEANU

Părinții care primesc indemnizație pentru creșterea copilului ar putea fi scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), printr-o modificare legislativă inițiată de senatorul Cătălin Silegeanu.

Începând cu 1 august 2025, părinții aflați în concediu de creștere a copilului sunt obligați să plătească CASS, în conformitate cu modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 141/2025. Măsura afectează peste 127.000 de persoane, conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Părinții care aleg să stea acasă pentru a-și crește copiii nu fac o alegere comodă. În loc să le recunoască efortul, statul le aplică o taxă suplimentară exact când au cea mai mare nevoie de stabilitate. Asta intră în contradicție cu spiritul Constituției, care declară protecția maternității și dreptul la sănătate. Instituțiile s-au obișnuit să încalce ceea ce predică”, a afirmat Cătălin Silegeanu.

Important de menționat este că o asigurare medicală privată completă costă sub 300 lei/lună și oferă acces imediat la servicii, în timp ce statul reține până la 850 lei/lună fără garanția accesului real la servicii medicale.

„Nu este normal ca un părinte să plătească 300 de lei pentru o asigurare medicală, iar altul să plătească 500 de lei, pentru că 10% dintr-o variabilă este tot o variabilă. Vorbim despre aceleași servicii decontate, nu există o dublă măsură în sănătate. Dacă statul voia corectitudine, trebuia să stabilească o taxă fixă, egală pentru toți. Dar dincolo de discriminarea socială, vorbim despre o măsură care împovărează părinții într-una dintre cele mai sensibile perioade ale vieții, când fiecare leu contează”, a explicat Cătălin Silegeanu.

Senatorul botoșănean lucrează la un proiect de lege care va introduce exceptarea indemnizației pentru creșterea copilului sau acomodare după adopție de la plata CASS. După avizarea în comisiile de specialitate, propunerea va fi dezbătută în Senat în calitate de primă cameră sesizată.