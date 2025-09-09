ÎNCEPE TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

Turul Ciclist al României, ediția 2025 începe astăzi cu prezentarea oficială a echipelor, la Craiova.

Traseul Micii Bucle din acest an, în lungime de peste 830 km și întins pe 5 zile de competiție, a fost conceput pentru a evidenţia câteva dintre cele mai importante zone turistice din România. Astfel, plutonul format din peste 20 de echipe din 17 ţări ajunge și la Brașov pe 12 septembrie, după opriri la Rm. Vâlcea și pe Pasul Dichiu, acoperișul din acest an al turului. Sub Tâmpa, organizatorii vor duce caravana pentru startul etapei a treia lângă Biserica Neagră, la ora 11.00.

Etapa a treia a Turului României pornește din Brașov și se încheie în Buzău, după un traseu de 180 km ce mai trece prin Întorsura Buzăului și Sărata Monteoru. Runda a patra aduce prima vizită în Slobozia și traversarea noului pod peste Dunăre de la Brăila – un moment simbolic de intrare în Dobrogea. Turul se încheie pe 14 septembrie cu un circuit de 95 de kilometri la București. Din păcate din lista de start lipsesc în acest an cei mai importanți cicliști brașoveni ai momentului. Edi Grosu se află alături de echipa sa de club în China, în timp ce Emil Dima a suferit o accidentare săptămâna trecută în Turcia și nu va mai face parte din Echipa Națională a României.