ÎN BOTOŞANI AU ÎNCEPUT CERCETĂRILE ÎN CAZUL ACCIDENTULUI GRAV DE CIRCULAȚIE

În Botoşani au început cercetările în cazul accidentului grav de circulaţie care a avut loc miercuri dimineaţă.

Sunt avute în vedere infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Trei oameni au murit iar o a patra victimă a fost preluată cu un elicopter SMURD, după ce şoferul unui autoturism a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-un microbuz plin cu pasageri.

Şoferul era cetăţean moldovean, iar victimele care şi-au pierdut viaţa erau toate în maşina sa. În microbuz se aflau 17 persoane şi majoritatea dintre ele au fost rănite. În zonă a fost activat pentru câteva ore Planul Roşu de intervenţie.

Sursa: Realitatea de Botosani