Fundașul Andrei Miron (25 ani) a negociat cu Gigi Becali dar transferul încă nu s-a făcut. Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, insistă ca Miron să rămână la Botoșani până se încheie lupta pentru play-off.

„Miron are două zile libere iar astăzi trebuia meargă la FC SB, să lămurească contractul lui. El pleacă în două condiții. Dacă vrea să plece acum, e 300.000 de euro. Dacă vrea să plece după primele două jocuri, pleacă liber și cu 20-30 de procente la următorul transfer. Am avut discuții cu Becali. Miron nu poate pleca în cantonament cu FC SB. El trebuie să vină în cantonament cu noi, joacă la noi iar până pe 18 februarie este jucătorul meu. Așa am vorbit cu Becali. Eu spun că nu pleacă în momentul ăsta. El mai are un an și jumătate contract cu noi. Avea contract până în vară și a semnat încă un an”, a spus Valeriu Iftime.

Sursa foto: DIGISPORT