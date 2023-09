Horoscopul zilei vine cu o atentionare importanta: nimic nu este asa cum pare. Zodiile vor fi afectate de o serie de influente astrale complexe, care vor aduce o doza de provocare si incertitudine.

Horoscopul zinei ne mai spune că Luna in Scorpion, una dintre cele mai puternice pozitii lunare, va ridica nivelul nostru de pasiune si necesitatea de a experimenta, insa Jupiter se va opune cu forta, creand un conflict puternic. Mai mult, interactiunea dintre Soare si Neptun poate aduce confuzie si instabilitate emotionala, amplificand efectele opozitiei lunare.

In acest context, Horoscopul zilei va oferi indrumari importante pentru a ne gestiona aceasta energie tumultuoasa si a gasi solutii la provocarile ce ne vor fi puse in cale.

Horoscop zilnic BERBEC

Este un bun timp sa te gandesti la setul tau de credinte intepenite ce au nevoie de putina flexibilitatea ca sa permita lucruri si intamplari colorate si vesele in viata ta. Petrece timp cu cei dragi si cu oameni ce te inspira si iti sustin libertatea personala. Daca te-ai decis sa discuti subiecte importante cu superiorii sau sa ceri o marire, fa-o cu o atitudine calma dar totodata vorbind sincer si autentic ce gandesti.

Horoscopul zilei TAUR

Mintea ta este rapida si brici iar actiunile tale pot lasa consecinte asupra fizicului tau daca nu intelegi sa te protejezi si sa iti ajustezi viteza de functionare la una ponderata, oricat de multe lucruri vrei, stii si poti sa faci. Ai grija de sanatatea ta, de inima ta si de felul in care stomacul tau gestioneaza toate lucrurile pe care i le pui in fata. Nu indeparta lucruri importante sau oameni importanti din incercarea de a rupe barierele ce iti stau in cale.

Top 5 zodii neloiale: bărbații care trădează fără pic de remușcare. Horoscopul decepțiilor

Horoscop azi GEMENI

Sigur ca ai obiective de atins si acum este un moment bun sa te comiti spre ele fara alte amanari. Nu e nimic mai important decat sa devii persoana ce doresti sa devii, deci seteaza-ti clar prioritatile si treci la treaba. Ai grija de tine si evita sa te judeci pentru ca asta indurereaza inima. Si sa stii ca nu ai nevoie nici de atitudinile altora ca sa ti se arate calea de urmat.

Horoscop zilnic RAC

Daca vrei sa conectezi diferite extreme in echilibru perfect, trebuie sa fii deschis la minte si sa gasesti cel mai bun teren de mijloc ca sa poti acoperi toate zonele de interes. Asta nu e ceva usor de facut, dar va aduce multa satisfactie dupa ce abordezi stresul, iei treburile in mainile tale si creezi echilibru. Ia-ti tot timpul necesar. Nimic nu trebuie facut peste noapte si ai nevoie de rabdare ca sa poti fi cu ochii pe imaginea de ansamblu si pe ce doresti sa realizezi.

Horoscopul zilei LEU

Stiai ca zilele noastre aici pe Pamant au fost scurtate cu 1.8 microsecunde din cauza cutremurului de magnitudine 8,9 din Japonia in 2011 ? Exista asadar influente pe care nu le poti intelege si care sunt la carma si nu ar trebui sa fii prea aspru cu tine si cu actiunile tale care, poate, nu depind total de tine. Fii bland cu tine si cu altii, curata-ti calea cum poti spre o intelegere mai inalta si imbratiseaza tot ce are viata de oferit ca esenta reala.

Horoscop azi FECIOARA

Esti protejat de ceva mult mai amplu decat vederile tale personale si tu simti asta azi, fapt ce iti da un sentiment si o stare de usurinta. Ia-ti timp sa incorporezi tot ce ai descoperit nou despre viata in ultimul timp sau noile cunostinte si intelepciuni in rutina ta si nu fii prea aspru cu tine cand vine vorba de lucruriler pe care inca nu le-ai facut. Exista un scop mai inalt pe care cu totii in urmam din misiunea noastra aici pe Pamant dar, ca orice om, ai putea inca sa te simti coplesit de diverse emotii umane care iti iau din energie. Curata tot ce poti si mergi inainte spre o abordare diferita care iti da putere, nu ti-o ia.

Horoscop zilnic BALANTA

Furtunile au ramas in urma ta si ai nevoie de ceva timp sa te dezmeticesti, ajustezi ritmul, sa te relaxezi si sa uiti de orice preocupare adanca si stresanta o vreme, scrie Sfatul Parintilor. Da-ti aceasta permisiune si separa-te de orice obsesii pe care le ai despre diversele tale probleme de viata. Ai nevoie de echilibru. Fii tu cel care stabileste noi relatii in bucurie. Poarta un zambet pe chip cat mai des chiar daca iti impartasesti trairile emotionale in loc sa le indesi in tine. Cine nu te accepta asa cum esti, sa te lase in pace, sa nu iti ia energia azi.

Zodiile care suferă în tăcere: horoscopul oamenilor singuri

Horoscopul zilei SCORPION

Oricat de mult visezi sau iti imaginezi, este cel mai bine sa vezi care sunt datele concrete in viata reala si sa le accepti si infrunti. Lasa mintea deoparte cu tendintele ei sa te ia de aici unde e nevoie de tine sa faci lucruri. Fii mandru de tine. Ai facut posibilul din situatii imposibile iar eforturile tale se vor dovedi demne de castigurile viitoare. Nimeni nu trebuie sa iti bata obrazul pentru nimic. Iar tu nu permite lipsa de respect de la nimeni.

Horoscop azi SAGETATOR

Constient de fluxul timpului, te-ai putea simti captiv ca intr-o cutie unde prea multe lucruri trebuie schimbate. Ia si tu totul unul cate unul, mergand pas cu pas in loc sa incerci sa te comiti spre toate deodata. Oricum nu poti face decat ceea ce iti permite timpul sa faci si nu trebuie sa te simti vinovat din acest motiv. Daca altii nu iti inteleg prioritatile, este un bun moment sa le explici fara sa te indoiesti de tine si de emotiile tale. Tu stii ce e cel mai bine pentru tine, nimeni altcineva.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Intinde-te si fa ceva ca sa iti ajuti coloana vertebrala si sa iti ajuti gatul sa se elibereze de prea multa tensiune acumulata. Tensiunea se va elimina dupa ce dai corpului tau spatiu sa isi regaseasca flexibilitatea iar fluxul emotiilor va curge precum un fluviu : vin emotii, le vezi, le recunosti, le accepti si le lasi sa se duca asa cum au venit fara sa ramai in ele. Doar timpul iti va spune daca unele decizii luate au fost bune sau nu. Nu poti schimba trecutul oricum si nu ar trebui sa te impovarezi cu ingrijorarea pentru viitor pe care nu o vei putea evita daca tot acolo te vei gandi.

Horoscopul zilei VARSATOR

Stiai ca, in Japonia, de cand tineretul prefera sa isi foloseasca telefonul mobil la dus, 90% din telefoanele vandute sunt rezistente la apa ? Obiceiurile altora trebuie acceptate iar tu trebuie sa iti reamintesti azi acest lucru, indiferent ce te deranjeaza sau nu intelegi la altii. Vezi mai bine care iti sunt granitele personale prin care te protejezi de oamenii care iti iau din putere cand interactionezi cu ei, in loc sa interactionezi dar sa fii nemultumit de cum sunt ei. Simte-te in siguranta in lumea ta, cu rutinele tale si lucrurile la care tii pentru a-i aborda pe altii in feluri care duce la crestere de ambele parti.

Horoscop azi PESTI

Zbaterea de a pune in practica schimbari iti poate lua destul de mult din energie azi. Tine de credintele tale si de ceea ce iti aduce stabilitate in viata, incercand sa iti echilibrezi lumea profesionala cu cea privata iar relatiile cu responsabilitatile ce iti apasa pe umeri. Propriile tale tipare iti pot sta in cale, iar zbateri interioare risca sa te faca sa te simti nesigur. Fii practic si ramai in miscare pentru a-ti curata mintea de informatie in exces si chiar toxica.