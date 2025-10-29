HALTERE: MIHAELA CAMBEI A CUCERIT TREI MEDALII DE AUR LA EUROPENELE UNDER-23

Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, marți, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania).

Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câștigat cu 110 kg, iar la total a obținut aurul cu 205 kg.

România a obținut marți și trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania.

La cat. 60 kg, Narcis Papolți a obținut la smuls, cu 119 kg, și la total, cu 262 kg, în timp ce la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg.

Alexia Diana Șipoș a cucerit și ea o medalie de bronz la cat. 53 kg, la stilul aruncat, cu 100 kg. La smuls, Șipoș a fost a patra, cu 81 kg, iar la total a încheiat pe patru, cu 181 kg.

La cat. 48 kg, Ioana Mădălina Miron a ocupat locul patru la smuls, cu 74 kg, a fost a cincea la aruncat, cu 89 kg, și tot a cincea la total, cu 163 kg.

România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres (28 octombrie – 5 noiembrie), potrivit Federației Române de Haltere.

AGERPRES