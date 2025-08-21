GUVERNUL BOLOJAN A LUAT ÎN VIZOR CĂLUGĂRII ȘI MĂICUȚELE

Printre noile măsuri fiscale adoptate de executivul condus de Ilie Bolojan se numără și una care vizează direct lumea monahală. Mii de maici și călugări vor fi nevoiți să plătească pentru asigurările de sănătate, dacă doresc să beneficieze de servicii medicale. Până acum, personalul monahal era exceptat de la aceste contribuții, însă regimul se schimbă radical.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că „până la data de 1 septembrie 2025 se menține calitatea de asigurat pentru personalul monahal”. După această dată, toți cei din această categorie vor trebui să decidă dacă optează pentru plata contribuției, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Modalitatea de plată va fi împărțită: 25% din sumă se achită la momentul depunerii declarației, iar restul de 75% până la termenul scadent ulterior.

Conform calculelor, suma pe care un călugăr sau o maică va trebui să o plătească depășește 2.000 de lei anual. Aceasta reprezintă o schimbare majoră pentru mii de persoane care, până în prezent, nu aveau astfel de obligații financiare.

Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

Până acum, exista un protocol semnat între Patriarhia Română și Guvern, prin care personalul monahal beneficia de asigurări de sănătate fără a fi obligat să achite contribuții. Noua măsură de austeritate anunțată de guvern elimină însă acest acord, ceea ce înseamnă că monahii vor trebui să suporte singuri costurile pentru a avea acces la servicii medicale.

Decizia vine într-un moment în care autoritățile caută să crească veniturile bugetare prin lărgirea bazei de impozitare, însă impactul acestei taxe asupra comunităților monahale ridică deja numeroase discuții despre echitate și despre relația dintre stat și Biserică.