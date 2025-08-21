GUVERNUL A APROBAT MODIFICĂRILE PENTRU PILONUL II DE PENSII

Guvernul a aprobat modificările aduse legii privind plata pensiilor private. Dacă în varianta inițială se propusese ca pensionarii să poată retrage doar 25% din suma acumulată, iar restul să fie achitat eșalonat pe o perioadă de 10 ani, prin modificarea adusă s-a majorat procentul și s-a redus perioada de achitare integrală.

Conform proiectului adoptat, pensionarii vor putea să retragă la început 30% din suma strânsă, restul banilor urmând să fie plătiți eșalonat timp de opt ani.

Proiectul va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot. În acest punct, există șanse ca textul să sufere noi modificări. Legea urmează să intre în vigoare la un an după publicarea în Monitorul Oficial.

Cum arăta varianta inițială

Forma inițială a proiectului prevedea dispariția retragerii integrale și oferea participanților posibilitatea de a scoate doar 25% din sumă, iar restul banilor să fie virați lunar, fie pe o durată fixă de circa 10 ani, fie până la deces. Această propunere a stârnit un scandal politic și o reacție vehementă din partea celor peste opt milioane de români care cotizează la Pilonul II de pensii, motiv pentru care proiectul nu a fost adoptat la prima discuție în Guvern.

Sorin Grindeanu, despre proiectul privind Pilonul II: ”În forma actuală, nu e o formă care să fie susţinută de către PSD”

De ce a fost nevoie de o nouă lege

Până acum, legislația actuală permite retragerea integrală a banilor la vârsta de pensionare. Concret, sumele acumulate puteau fi primite fie într-o singură tranșă (caz în care se plătea impozit pe câștig și contribuție la sănătate – CASS – pentru diferența dintre suma totală și 3.000 de lei), fie în rate egale, pe o perioadă maximă de cinci ani (60 de rate).

Nu exista însă un cadru legal clar care să reglementeze plata pe termen lung a pensiilor private. De 17 ani, sistemul funcționează exclusiv pe etapa de acumulare, iar plata efectivă a pensiilor s-a realizat printr-un mecanism provizoriu.

Presiunea internațională și calendarul de aplicare

Noua lege vine și în contextul aderării României la OCDE. Organizația a transmis o recomandare expresă privind reglementarea etapei de plată a pensiilor private, considerată elementul lipsă în sistemul actual.