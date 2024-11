GIGI BECALI ARUNCĂ BOMBA! PE CINE VA SUSȚINE DACĂ GEORGE SIMION NU INTRĂ ÎN TURUL 2 LA PREZIDENȚIALE

Finanțatorul FCSB, candidat AUR, spune că niciodată nu va susține PSD, dar se gândește că Simion va trece în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Gigi Becali admite, totuși, că Nicolae Ciucă va fi opțiunea lui, dacă reprezentantul AUR nu trece de prima rundă.

„Victor Ponta zicea să ma duc și să intru la partidul lui. Care partid? Ăla care avea zero voturi? Păi ce, crezi vreodată că cineva mă trage pe mine la răspundere? Voi nu știți cine sunt eu! Ce, eu am secrete? Secrete înseamnă întuneric, adevărul înseamnă lumină. Eu vreau să candidez și candidez! E clar? Dar eu, ce votez? (…) Nu vedeți ce se întâmplă cu Geoană? Nu sunt cu el, dar … când vezi că un om cică are amantlîc, curvăsăreală, mafie ruși. Niciuna nu e adevărată! Să distrugi în halul ăsta un om? Curvăsăreală la el? Păi era cu nevastă-sa!

Deci, ca să fie clar pentru toată lumea: niciodată nu voi susține PSD, dar Simion intră în turul doi! Na! Dau și eu un răspuns ca Rareș Bogdan. Eu i-am spus că, dacă intră Simion în turul 2 să ne susțină ei, iar dacă intră Ciucă, susținem noi. Dar ei nu au vrut să ia în calcul să îl susțină pe Simion în turul 2. Rareș a spus: Niciodată PSD, dar Ciucă intră în turul doi. Dar nu a pronunțat Simion în turul 2. Și ce dacă Ciolacu a venit la FCSB? Nu vreau eu PSD la conducere.

Tot timpul numai ei au fost la cârmă. Au acaparat puterea prin primării. Au primari care sunt în funcție de 30-50 de ani. Dar eu îl susțin pe Ciucă într-o finală cu Ciolacu. Eu diplomat mă fac, dar mincinos nu. Trebuie să știe oamenii ce votează”, a declarat finanțatorul de la FCSB.

CMF 11240014

Sursa: Realitatea din AUR