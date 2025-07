FOTBAL: FCSB DEBUTEAZĂ ÎN NOUA EDIȚIE A LIGII CAMPIONILOR

FCSB va întâlni, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua, formația Inter Club d’Escaldes, din Andorra, în prima manșă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Jucătorul echipei FCSB, brașoveanul Dennis Politic, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că formația sa trebuie să câștige la scor cât mai mare meciul cu Inter Club d’Escaldes, din prima manșă a turului I preliminar al Ligii Campionilor, pentru a nu avea emoții în privința calificării.

‘Emoții sunt înaintea fiecărui meci, dar sunt emoții constructive, care te fac să scoți ceea ce este mai bun din tine. Avem niște obiective clare în acest sezon, unul dintre ele este accederea în grupele Ligii Campionilor. Nu s-a mai întâmplat de 10 ani, sper să îmi fac și eu treaba cât de bine pot și să ne atingem aceste obiective. Niciun meci nu este ușor. Deși noi suntem clar favoriți, trebuie să mergem 100% montați și să încercăm să câștigăm la scor cât mai mare, pentru a ne fi mai ușor în retur. Dar trebuie să fim foarte montați, nu putem să ne relaxăm. Este un vis de-al meu din copilărie să ajung să joc într-un meci de Liga Campionilor, este cel mai înalt nivel pe care îl poți atinge’, a declarat Politic.

Transferat în această vară de la Dinamo, Politic s-a arătat impresionat de faptul că suporterii FCSB i-au scandat numele la prima sa partidă oficială, din Supercupa României, câștigată cu scorul de 2-1, în fața formației CFR Cluj.

‘Sunt foarte fericit pentru modul în care am debutat la FCSB, cu un trofeu, plus primul meu gol. Bineînțeles că îmi doresc să continui să marchez, să îmi ajut echipa cât de mult pot. Și sper să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Aici este foame de succes, este dorință de victorie, pentru asta am venit și eu aici și de asta îmi doresc să îmi ajuți colegii pentru a ne atinge obiectivele. Mă așteptam să fiu bine primit la FCSB, dar nici așa, am fost surprins să îmi aud numele scandat pe stadion. Sper să le răsplătesc încrederea pe care am primit-o. Le mulțumesc pentru încrederea lor’, a mai spus Politic.

Jucătorii Risto Radunovici și Dennis Politic, împreună cu antrenorul Elias Charalambous, au prezentat suporterilor FCSB trofeul Supercupei României, câștigat în fața echipei CFR Cluj, cu scorul de 2-1, în cadrul unui eveniment care a avut loc, marți, la Muzeul Fotbalului din Capitală. Cei trei au acordat autografe suporterilor și s-au fotografiat cu aceștia.

