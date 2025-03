FOTBAL: CLUBUL FC RAPID, SANCȚIONAT DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A FRF SĂ DISPUTE UN MECI FĂRĂ SPECTATORI

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a decis, în ședința sa de miercuri, să sancționeze clubul FC Rapid București să dispute un meci fără spectatori, din cauza incidentelor produse de suporteri la meciul cu FCSB.

Totodată, clubul Rapid a fost amendat cu 60.000 de lei, iar FCSB cu 22.500 de lei.

”FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării unui joc fără spectatori și cu penalitate sportivă de 60.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, se arată în comunicatul publicat de Liga Profesionistă de Fotbal.

FC Rapid a anunțat că partida cu Universitatea Craiova, de duminică 30 martie, de la ora 20:30, se va juca fără spectatori, ”din cauza sancțiunilor repetate primite”.

Patru fotbaliști eliminați în ultime etapă a sezonului regulat, Alin Șeroni (FC Botoșani), Siyabonga Ngezana (FCSB), Guilherme Araujo Soares (Poli Iași) și Jonathan Cisse (Oțelul Galați), au primit suspendări de câte un meci și amendați cu 740 de lei fiecare.

AGERPRES