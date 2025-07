FOTBAL: CE A DECLARAT CHARALAMBOUS, ANTRENORUL DE LA FCSB, DUPĂ ÎNFRÂNGEREA CU SHKENDIJA

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marți seara, după înfrângerea cu 0-1 în deplasare cu KF Shkendija, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că este bine că formația sa l-a avut în poartă pe Ștefan Târnovanu pentru că altfel scorul putea fi mai mare.

‘Nu sunt multe de spus. Nu am făcut un joc bun ca să câștigăm acest meci. În meciul cu Petrolul din campionat am făcut un pas în față, astăzi am făcut un pas înapoi. Așa că nu sunt multe de spus despre felul în care am jucat azi. Trebuie să analizăm ce nu am făcut bine și să găsim soluții. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Nu pot să spun exact ce nu a funcționat. Nu se pot spune multe lucruri acum. Nu știu motivul pentru care am avut azi acest joc, dar trebuie să îl găsim. Cred că toți jucătorii din primul unsprezece puteau fi înlocuiți azi. În general, toată echipa a fost modestă azi. E bine că l-am avut pe Târnovanu, pentru că scorul putea fi mai mare’, a afirmat antrenorul la postul Prima Sport.

‘Chiar dacă noi reușeam să câștigăm acest meci, știam că jocul nu a fost bun și că trebuie să găsim soluții. Nu este sfârșitul lumii acest rezultat. E bine că mai avem partida retur. Știm cine suntem și știm că putem să jucăm mai bine. Trebuie să jucăm mai bine. Așa că acum nu pot spune decât că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Vreau să le cer scuze suporterilor noștri pentru meciul de azi, însă cred că îi vom face fericiți săptămâna viitoare’, a adăugat tehnicianul cipriot.

Referitor la cartonașul roșu primit de Florin Tănase, Elias Charalambous a afirmat: ‘Am jucat fotbal și știu că într-un moment poți să iei o decizie greșită. Fotbalul e alcătuit din momente. Nu poți să găsești explicații pentru toate momentele. A fost un moment prost pentru Tănase. Pentru retur trebuie să găsim soluții, asta este. Orice aș spune acum nu va schimba situația. S-a terminat acest meci, acum ne concentrăm pe meciul de campionat și apoi pe retur’.

FCSB a fost învinsă de echipa nord-macedoneană KF Shkendija cu scorul de 1-0 (0-0), marți seara, pe National Arena Todor Proeski din Skopje, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Manșa secundă va avea loc la data de 30 iulie, pe Arena Națională din București (ora 20:30).

Dacă va trece de Shkendija, FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre echipa irlandeză Shelbourne și formația azeră Qarabag.

În cazul în care va fi eliminată de KF Shkendija din Liga Campionilor, FCSB va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre FC Copenhaga și FC Drita.

AGERPRES