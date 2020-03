Dan Ionescu, fostul președinte al PMP Botoșani, a trecut în această săptămână la ALDE. El nu a venit singur în ALDE ci împreună cu alți doi membrii PMP.

”Am plecat din PMP din cauza faptului că în momentul de față nu mă mai regăsesc. Am văzut că o mare parte din agenda telefonică e aici, în ALDE. Sunt aici ca să maximizăm rezultatul obținut de ALDE și garantez că voi face tot ce îmi stă în puteri să fac asta, atât eu cât și colegii mei care mă vor urma. Alături de mine e și domnul secretar general, Sergiu Zvâncă și Ștefan Silion, fostul candidat la CJ Botoșani din partea PMP și în zilele următoare foarte mulți colegi ne vor urma”, a declarat Dan Ionescu.

„Nemulțumirile noastre sunt mai degrabă legate de președintele partidului, nu de partid sau de colegii de la Botoșani sau de la nivel național. E o problemă personală legată de actuala conducere PMP Botoșani, și am să folosesc o sintagmă bine cunoscută „prietenii știu de ce, au fost de față”. Eu am muncit întotdeauna și rezultatele se vor vedea imediat pentru o mare parte din echipă ne va urma pentru că eu am fost președinte de partid și nu am fost șeful partidului, am fost liderul partidului și am încercat să lurez cu toată lumea și de aceea veți vedea că echipa care va veni cu mine este formată atât din consilierii locali PMP, votanți, șefi de organizație”, a adăugat Dan Ionescu.