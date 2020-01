Florin Acsinte, fostul căpitan al FC Botoșani, a intrat de curând în politică. El spune ca încă nu s-a retras din fotbal și că e posibil să semneze cu o echipă din România.

Florin Acsinte (32 ani) a devenit membru al ALDE Botoșani și a primit funcția de vicepreședinte în Organizația Municipală Botoșani. El a fost prezent astăzi la conferința de presă al ALDE Botoșani iar șefii partidului i-au promis un loc eligibil la Consiliul Local.

“Suntem prieteni foarte vechi, foarte buni prieteni, am jucat fotbal împreună. De fiecare dată l-am bătut și m-a luat în echipa lui ca să câștigăm această campanie. Am încredere în dumnealui, am încredere în ceea ce a făcut la Cristești. Este pentru prima dată în politică, am mai avut discuții cu alte partide dar dumnealui m-a convins“, a spus Florin Acsinte.

Florin Acsinte are în palmares Cupa României și Supercupa României, trofee cucerite în perioada în care a evoluat la FC Voluntari. În cariera lui, a evoluat pentru FC Botoșani, Dinamo II, Pandurii Tg. Jiu, FC Voluntari și Hermannstadt. În prezent este jucător liber de contract și spune că este în discuții avansate cu un club din Romania și că ar putea semna în zilele viitoare un nou contract.