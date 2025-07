FLORIN ZAMFIRESCU: ”VREMEA VORBELOR A TRECUT, AM AȘTEPTAT DESTUL!” VIDEO

Actorul Florin Zamfirescu este de părere că poporul este lovit de „caii troieni” din interiorul sistemului, și chiar i-a atacat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

„România este într-o situație disperată. La ora actuală, țara noastră este atacată din toate părțile!” Este declarația explozivă a maestrului Florin Zamfirescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Acesta a adăugat că poporul este lovit de caii troieni din interiorul sistemului, și chiar i-a atacat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Totodată, actorul a descris și comploturile care au loc la nivel înalt si care l-au înlăturat pe candidatul independent Călin Georgescu din alegerile prezidențiale.

„Părerea mea este că vremea vorbelor a trecut, am așteptat destul. Părerea mea e că suntem noi, românii și România este într-o situație disperată. Nu știu ce dovezi ne-ar mai trebui că să vedem că totul este concertat ca această țară să dispară, să fie la pământ. Nu știu ce dovezi ne-ar mai trebui, ce mai trebuie să așteptăm, când toate mișcările guvernului de la început, ni s-a interzis alegerea a ceea ce voiam. Este acel om care a fost pe cale să iasă președinte, este ostracizat cum n-a mai fost nimeni în România. La ora aceasta, România este atacată din toate parțile, avem „cai troieni” în interiorul țării. Și parlamentul și guvernul și Nicușor și Bolojan sunt cai troieni care deversează în masă ură și spaimă, ura și interdicții”, a declarat marele actor.