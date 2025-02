FLORIN BARBU: „SISTEMUL DE IRIGAȚII DIN ROMÂNIA SE VA EXTINDE ANUL ACESTA”

Sistemul de irigații din România se va extinde anul acesta, iar planul nostru este ca, până în 2027, să ajungem la 2,7 milioane de hectare irigate prin infrastructura principală de irigații, a declarat, marți, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

‘Am avut o întâlnire foarte bună cu formele asociative din agricultură pentru a pregăti campania de irigații pentru anul 2025. Sunt foarte multe aspecte de discutat în cadrul acestor ședințe pe care urmează să le avem. Sunt lucruri legate de parte energetică unde împreună cu domnul ministru Burduja, în perioada următoare, punctual, pe problemele pe care le-au ridicat fermierii din formele asociative, dar și foarte mulți din sectoarele de vegetal, zootehnie și industria alimentară, le vom rezolva împreună cu distribuitorii. Pe de altă parte, am avut o întâlnire foarte bună și pe partea de mediu, pentru că Ministerul Agriculturii prin programele pe care le implementează, atât din fonduri de la bugetul de stat, dar și prin programele din Planul Național Strategic 2023-2027, sunt foarte multe proiecte semnate, contracte, și în perioada următoare trebuie să intre în implementare. Toate aceste proiecte au nevoie de autorizații, de avize de mediu, au nevoie de avize pe parte electrică. Vrem ca aceste proiecte să nu mai fie întârziate și să fie deblocate foarte rapid’, a afirmat Barbu.

Ministrul de resort a menționat, totodată, că, în privința sistemul național de irigații, planul autorităților este ca, până în 2027, să fie irigate 2,7 milioane de hectare de terenuri agricole.

‘Anul acesta, așa cum am promis împreună, în această coaliție, dar și la nivel de Guvern, sistemul de irigații din România se va extinde. Lucrul acesta a fost confirmat și până în momentul de față și din datele Eurostat, care ieri au fost date, România a devenit principalul exportator de porumb în Uniunea Europeană. Este pe primul loc în anul 2024 și bineînțeles am ajuns la 1,4 milioane de hectare irigate în sistemul național de irigații. Planul nostru, al Guvernului și cred că și al colegilor mei, este ca până în 2027 să ajungem la cele 2,7 milioane de hectare. Am luat din fașă, practic deblocarea acestor proiecte, pentru că sunt proiecte importante. 400 de milioane de euro din Programul Național Strategic pentru organizațiile de udători, dar avem și partea de investiții în infrastructura principală de irigații gestionată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, de 1,5 miliarde de euro. Practic, sunt proiecte vitale și acolo unde sunt stații electrice, acestea trebuie reabilitate, pentru ca randamentul pompelor, prin investițiile pe care le avem în Hotărârea de Guvern cu privire la reabilitarea sistemului național de irigații este să reducem aceste costuri cu până la 35% prin schimbarea de agregate noi de pompare, dar și partea de eficientizare în sistemul din stații electrice, gestionate de către furnizorii din întreaga țară’, a afirmat Barbu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut marți o întâlnire de lucru, la sediul MADR, cu ministrul Mediului, Mircea Fechet, și cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja pentru a discuta despre flexibilizarea procedurilor privind obținerea de autorizații/avize/acorduri eliberate de cele două instituții centrale și de la structurile din teritoriu, precum și despre identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite în contextul campaniei de irigații din 2025.

AGERPRES