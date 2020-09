Continuăm seria dezvăluirilor explozive. Avem înregistrări exclusive care arată cum își făcea jocurile statul paralel și cum se aranjau „execuțiile” la nivel înalt. Cum se plângeau baronii de Prahova că Liviu Dragnea îi marginalizase pentru a ridica propriii baroni în fruntea României. Cum erau puşi miniştri din birouri obscure, cum se infiltra în aceste aranjamente politice Statul paralel. Ce jocuri făcuse instituţia Sebastian Ghiță pentru a-și îmbogăţi afacerile indiferent cine preia frâiele puterii? Cine îi înjura pe Liviu Dragnea şi Victor Ponta pe la spate, iar în faţă li se ploconeau şi făceau afaceri cu ei.

Mircea Cosma: Hai să facem o întâlnire miercuri seara, după ce vorbești cu George.

Vlad Cosma: Luni vorbesc cu Codrin.

Mircea Cosma: Îți convine miercuri?

Daniel Savu: Mie îmi convine la orice oră.

Mircea Cosma: Stai, stai, stai.

Daniel Savu: Chestia e următoarea.

Mircea Cosma: Vă încurcați…

Daniel Savu: Problema este următoarea. Dăm de imagine că va fi foarte bine și îi f***m și pe Mitu și pe Radu.

Mircea Cosma: Da, eu sunt de acord.

Daniel Savu: Le arătăm pisica de la municipiu. Și o să facă pe ei de frică. Și după ce le arătăm pisica de la municipiu. Adică, în forță, de la municipiu. Ce ați vrut voi, mă? Nimic. Și apoi uite așa, uite așa. Savu candidează.

Mircea Cosma: Îți spun eu. Îl aducem pe Codrin să conducă și municipiul.

Vlad Cosma: Nu știu dacă vine, că în aceeași zi are și la București.

Mircea Cosma: Ete, culmea!

Vlad Cosma: Am vorbit, i-am zis.

Daniel Savu: În condițiile în care ne-am înțeles…

Vlad Cosma: Dar, oricum. Tu trebuia să vii să…

Daniel Savu: Da, era complicat. Că eram amândoi într-o stare din asta…

Vlad Cosma. Da, da, da…

Daniel Savu: A făcut ăla. A desființat. Dacă eu sunt de acord. Și atunci iese cum vrem noi.

Mircea Cosma: Și unde e?

Vlad Cosma: La Consiliul Județean.

Daniel Savu: Tu ții în mână o parte din Consiliul Județean. O parte îi mai ține și Sebi, câțiva. Mai ține și George.

Vlad Cosma: Mai vorbim luni, marți.

Daniel Savu: Ho, mă.

Vlad Cosma: Eu tot trebuie să vă fac o întâlnire cu George.

Daniel Savu: Da, faci.

Vlad Cosma: Când ziceți dvs.

Daniel Savu: Am mâine la Cristina Șincai și luni, după plen, la ăsta, la Mănăstire. Dacă e nu mai iau, renunț.

Mircea Cosma. Da, adică.

Daniel Savu: Renunț. Domne, am blocat, în prestația mea, de la Gâdea aseară, am blocat jurnaliști la nivel național, nu a mai zis unul pâs.

Mircea Cosma: Da, am văzut.

Daniel Savu: Înainte spuneam din asta cu Iohannis, săreau ăia. Mamă, când am zis de Coldea și de ăia, au înnebunit toți. Nu a mai zis niciunul pâs.

Mircea Cosma: Eu mă mir că ai avut curajul ăla.

Daniel Savu: Pai nu, nu, nu. Eu i-am spus lui Sebi. Bă, ce face ăsta? Că te-a sunat de pe fix. Băi, Sebi, dă-o în p**a mă-sii. Ditamai ăla să mă sune pe fix, nu răspund pe fix. Nu răspund pe fix. Poate să mă sune și p***a Spătaru, că nu răspund la fix. Să mă sune pe numărul pe care i l-am dat ca să vorbim. Să aplanăm conflictul. I-am spus că nu este corect nici asta. Ca eu să fac un dezastru cu el pe țară, pentru un exemplu nenorocit la un județ. Că poate eu 99% sunt ok. Că-s foști colegi de-ai mei toți. Nu îmi convine când facem muncă aici. Nu îmi convine. Dar de ce nu se ia și de ceilalți.

Mircea Cosma. El a avut ceva cu Sebi.

Daniel Savu: Pai tocmai. Știu. Sebi a zis așa. Vrei să mă opresc. Nu, nu te opri. Eu sunt singurul care pot să vorbesc cu tine. Și am și eu un atu. Îl scot pe Savu la înaintare.

Mircea Cosma: Se întâmplă din cauza lui Sebi.

Daniel Savu: Bun. Dar pentru că și el. Te-ai crezut prea mare. Nu ți-ai luat nicio măsură de protecție. Te-ai crezut că ești tu…

Mircea Cosma: Da, da, da…

Daniel Savu: Și uite că aia….

Mircea Savu: Da, aia..

Daniel Savu: Și m-ai zis mie. Și uite că acum apelezi la mine.

Mircea Cosma: Eu nu l-am înțeles.

Daniel Savu: De mâine nu mai zic nimic, i-am zis. Nu mai scriu pe blog: Vrei. Nu e bine. Că tu ții presiune pe aia și mă folosesc și eu de aia.

Mircea Cosma: Dar eu nu înțeleg pe cine și cu cine l-a f***t atunci. Din cauza lui Ponta?

Daniel Savu: Nu, domne. Îți spun eu. Totul era ok cât a fost Maior, totul era perfect. Mergea ca pe roate. Și cu ăla, și cu ăla. Când a venit ăsta președinte, ăștia, ca să nu fie dați jos, că depind de semnătura președintelui, și Coldea și Kovesi. Și a zis bă, vă dăm noi, capul lui Ponta. Ce vrei să…

Mircea Cosma: A luat-o pe urmele lui Ponta.

Daniel Savu: I-a luat, i-a împrejmuit, l-a adus pe idiotul ăla, pe Uncheșelu. Bă, stai, îl pui pe ăla.

Mircea Cosma: Și a dat-o ăla. Sandu. Nu așa, pă…

Daniel Savu: Cum? Este dată nu numai de Sandu. Și de ăștia de pe aici. Au dat de toate alea. Dar eu de-abia așteptam să văd pe internațional cu procurorii. Dar nu mai am chef. Mă opresc. Înțelegi.

Vlad Cosma: Mai bine.

Mircea Cosma: Cu Roberta, de-abia e făcut.

Daniel Savu: Nu, nu. Acum Roberta îi f**e crema lui Georgescu.

Vlad Cosma: Da, da.

Daniel Savu: Da, ia lasă să se certe ei nițel.

Mircea Cosma: Da, corect.

Daniel Savu: Roberta nu e mare capacitate de imagine națională în momentul de față. Stă foarte rău la imagine. De George nu știe nimeni.

Mircea Cosma: De ce se bagă ea?

Daniel Savu: De orgoliu.

Vlad Cosma: Că o mănâncă…

Daniel Savu: E, da.

Vlad Cosma: Dacă nu se mai băga, poate o mai ierta… „Presidente”, eu mă retrag.