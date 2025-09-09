EXPLOZII PUTERNICE LA DOHA: ISRAELUL A CONFIRMAT UN ATAC „PRECIS” ASUPRA LIDERILOR HAMAS, QATARUL CONDAMNĂ „O ÎNCĂLCARE FLAGRANTĂ”

Mai multe explozii au zguduit marți după-amiază capitala Qatarului, Doha. Armata israeliană a confirmat că a desfășurat un „atac precis” asupra unei delegații Hamas aflate pe teritoriul qatarez. Autoritățile din Doha au reacționat imediat, denunțând incidentul ca fiind „o încălcare flagrantă” a dreptului internațional.

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis că operațiunea a vizat conducerea de vârf a organizației Hamas, implicată direct în masacrul din 7 octombrie și în planificarea războiului împotriva Israelului. Potrivit comunicatului, armata a folosit muniții de precizie pentru a limita victimele civile.

Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația prezentă în Doha pentru negocieri a fost ținta atacului. Presa israeliană a relatat că raidul a fost programat în momentul în care liderii Hamas discutau un răspuns la propunerea de pace americană.

Reacțiile politice din Israel au fost favorabile operațiunii. Ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a catalogat atacul ca fiind „corect” și „perfect executat”, subliniind că Hamas „nu va beneficia de imunitate”.

La scurt timp, Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat dur acțiunea, numind-o „laşă și ilegală”. Purtătorul de cuvânt Majed al-Ansari a transmis că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil” și a anunțat declanșarea unei anchete la nivel înalt.

Surse israeliene susțin că fostul președinte american Donald Trump ar fi aprobat operațiunea. În același timp, presa arabă a relatat că atacul a avut loc într-o zonă rezidențială din Doha, în apropierea unor clădiri locuite.

Analiștii avertizează că incidentul riscă să compromită negocierile de pace, întrucât delegația Hamas aflată în capitala Qatarului discuta tocmai propunerea americană de încetare a ostilităților.

Ambasada SUA din Qatar a emis o alertă pentru personalul său, cerând cetățenilor americani să rămână în adăpost. Între timp, armata israeliană a precizat că operațiunile împotriva Hamas vor continua „cu determinare” până la înfrângerea grupării.

